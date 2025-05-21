Що насправді приховує Кремль під 'першопричинами війни': в РНБО дали відповідь

"Усунення першопричин конфлікту" про яке часто згадують у Кремлі полягає у знищенні української державності як такої, зазначив Коваленко.

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Що насправді приховує Кремль під "першопричинами війни" / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

Про що сказав Коваленко:

Ключова стратегія Путіна полягає в уникненні санкцій з боку США

"Першопричини конфлікту" для РФ - це існування України

Путін уникає припинення вогню

Після розмови Дональда Трампа з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним складається враження, що Сполучені Штати не мають наміру запроваджувати нові санкції проти Росії, але насправді це не так. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу, підкресливши, що Кремль намагається створити для американської аудиторії ілюзію готовності до миру, хоча насправді це не відповідає дійсності.

За словами Коваленка, уникнення санкцій з боку США виглядає як одна з ключових стратегічних цілей Путіна. При цьому президент РФ неодноразово озвучував, що метою Росії є нібито "усунення першопричин конфлікту" на території України.

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"Загалом першопричини для Путіна – це, по-перше, саме існування України, як незалежної держави, а, по-друге, якщо Україна в парадигмі Путіна все ж існує, то вона має бути в зоні впливу Росії. Він робить все для того, щоб зруйнувати курс України в НАТО та ЄС. Це його завдання, яке він маскує під терміном "першопричини", – пояснив Андрій Коваленко.

Безумовно, Україна не погоджується з такою позицією й надалі відстоюватиме свої права та інтереси, однак підхід Росії фактично означає продовження війни.

Андрій Коваленко зазначив, що Кремль погодився на нещодавні переговори головним чином для створення враження у Дональда Трампа, ніби Росія нібито прагне миру, а отже, підстав для нових санкцій немає.

Водночас Путін уникає припинення вогню. Як саме він пояснив це Трампу невідомо, однак Росія наполягла на тому, що питання перемир’я має бути частиною переговорного процесу. Зважаючи на досвід Мінських домовленостей, можна припустити, що Росія спробує затягнути час.

За словами Коваленка, російські війська вже діють у цьому ключі — ведуть наступ паралельно з переговорами. Очевидно, що їхня стратегічна мета полягає в тому, щоб продовжувати наступальні дії протягом усього літа 2025 року.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що операція українських Сил оборони в прикордонних районах Курської області продовжується. Попри складні умови, військові тримають позиції, виконують поставлені завдання та завдають ворогу втрат.

Водночас, за даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Росія має перевагу у війні. Джерела видання вказують, що Трамп навіть повторив окремі меседжі російської пропаганди, хоча ситуація на полі бою свідчить про інше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що телефонна розмова між Трампом і російським лідером Володимиром Путіним не мала помітного впливу на розвиток подій.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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