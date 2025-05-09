"Історичне рішення": ЄС виділяє 1,9 млрд євро на військову підтримку України

Країни ЄС уже зобов'язалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року.

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ЄС виділяє 1,9 млрд євро на військову підтримку України / колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Коротко:

Зброю буде закуплено за рахунок доходів від заморожених активів РФ

Мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за "данською моделлю"

У Львові під час візиту делегації європейських топ-дипломатів було обіцяно надати Україні додаткову військову підтримку на загальну суму 1,9 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України", - наголосив Шмигаль. відео дня

Очільник уряду вважає це рішення історичним, оскільки зброю для України буде закуплено за рахунок доходів від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

"1 мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" - безпосередньо в українських виробників", - уточнив Шмигаль.

За словами прем'єра, посилюється не лише спроможність України до захисту, а й стимулюється економіка та інновації в українському оборонно-промисловому комплексі.

"Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси. Понад 200 мільйонів євро - на посилення української ППО", - додав Шмигаль.

Він висловив вдячність Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку.

"Особлива подяка Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - зазначив Шмигаль.

Як ідеться у пресрелізі МЗС України, держави ЄС уже зобов'язалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року.

Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував європейській колезі Каї Каллас за важливу ініціативу з надання 2 мільйонів артилерійських боєприпасів для України та державам-членам ЄС, які вже зобов'язалися поставити понад 1,35 млн снарядів до 2025 року. Міністр підкреслив, що робота над збільшенням цієї кількості триває.

Сибіга окремо відзначив створення ЄС нових дієвих інструментів довгострокового розвитку європейської оборонної промисловості.

"Це нова ера в європейській обороні. Наша мета - прискорена інтеграція української та європейської оборонної промисловості. Це зміцнить європейську оборону нашими унікальними технологіями та посилить наших захисників на полі бою", - зазначив Сибіга.

За словами міністра, нові інструменти дадуть змогу прискорити технологічне оновлення та інтеграцію українського ОПК у загальноєвропейські ланцюги поставок.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

Раніше Велика Британія і Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати постачання сотень тисяч безпілотників в Україну.

Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

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