Графіки більше не діють - в Україні ввели екстрені відключення світла

В Укренерго закликали українців за наявності електроенергії використовувати її економно.

В Україні ввели екстрені відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В більшій частині регіонів України введено екстрені відключення світла

Графіки погодинних відключень в цих областях не діють

В ряді регіонів України введено екстрені відключення світла. Це означає, що графіки погодинних відключень світла більше не діють. Про це повідомив ДТЕК.

"Київ, Дніпропетровська, Одеська та Київська області: екстрені відключення", - йдеться у повідомленні. відео дня

У ДТЕК повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі за розпорядженням "Укренерго" було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

В Укренерго зазначили, що аварійні відключення світла застосовані в більшості регіонів України через складну ситуацію в енергосистемію.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що попередньо оприлюднені графіки відключень тимчасово не застосовуються. Енергетичні служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання.

"Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!", - радять в Укренерго.

На скільки будуть відключати світло - думка експерта

Як писав Главред, у більшості областей України добові графіки вимкнень електроенергії можуть тривати від 10 до 16 годин. У Києві жителі вже фактично проводять без стабільного світла близько 14–16 годин на добу. Про це в ефірі Громадського повідомив доктор технічних наук і експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Він зазначив, що одна з ключових причин — погодні умови. Зокрема, через туманний ранок у столиці сонячні електростанції працюють на мінімальній віддачі.

За словами експерта, в Україні встановлено 6,8 гігавата сонячних потужностей — навіть більше, ніж має тимчасово окупована Запорізька АЕС. Однак у несприятливу погоду ці станції здатні забезпечити лише близько 4% свого проєктного потенціалу.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" залишаються без електроживлення через масштабні відключення. Про це станом на ранок 20 листопада повідомив CEO компанії Олександр Комаров, закликавши користувачів фіксованого інтернету подбати про резервне живлення для роутерів, аби якомога довше залишатися на зв’язку.

Ризики для української енергосистеми в зимовий період 2025–2026 років залишаються значними через триваючі російські удари. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Росія продовжує накопичувати й виробляти велику кількість ракет та дронів типу "Шахед". Однак, усвідомлюючи, що їхні запаси не безмежні, окупанти дедалі частіше обирають для ударів найбільш важливі цілі. Як пояснив експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар, останніми місяцями ворог діє більш точково та локально.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

