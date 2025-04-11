Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

Лондон і Осло допоможуть профінансувати доставку в Україну сотень тисяч безпілотників.

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Норвегія та Велика Британія допоможуть Україні з дронами / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, pixabay.com

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Лондон і Осло оголосять про новий пакет допомоги Києву

580 мільйонів доларів підуть серед іншого на закупівлю FPV дронів

Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Дві країни представлять пакет допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів США) з наявних фондів на зустрічі прихильників України під головуванням Великої Британії та Німеччини в Брюсселі в п'ятницю, 11 квітня. Про це пише Bloomberg та Міністерство оборони Великої Британії.

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У британському МО зазначають, що це допоможе профінансувати "швидку" доставку українській стороні FPV дронів. Типи безпілотників, які поставлятимуться на лінію фронту в Україні, закуповуватимуться у британських та українських постачальників.

Також фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред ​

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна розглядає можливість придбання у США великого пакета озброєнь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У квітні стало відомо, що Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році. Також Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон (близько 83 млн євро) - на механізм фінансування European Peace Facility.

Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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