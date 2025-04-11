Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

Коротко:
- Лондон і Осло оголосять про новий пакет допомоги Києву
- 580 мільйонів доларів підуть серед іншого на закупівлю FPV дронів
Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.
Дві країни представлять пакет допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів США) з наявних фондів на зустрічі прихильників України під головуванням Великої Британії та Німеччини в Брюсселі в п'ятницю, 11 квітня. Про це пише Bloomberg та Міністерство оборони Великої Британії.
У британському МО зазначають, що це допоможе профінансувати "швидку" доставку українській стороні FPV дронів. Типи безпілотників, які поставлятимуться на лінію фронту в Україні, закуповуватимуться у британських та українських постачальників.
Також фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін.
Військова допомога Україні - останні новини
Як писав Главред, Україна розглядає можливість придбання у США великого пакета озброєнь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
У квітні стало відомо, що Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році. Також Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон (близько 83 млн євро) - на механізм фінансування European Peace Facility.
Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
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