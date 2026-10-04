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Ворог посилить обстріли не лише Києва: в РФ перейшли до цинічних погроз Україні

Анна Косик
4 жовтня 2026, 14:12
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У Росії знову звинуватили Україну в ескалації та погрожують посиленням обстрілів нібито у відповідь.
Ворог посилить обстріли не лише Києва: в РФ перейшли до цинічних погроз Україні
В РФ відкрито заявили про посилення терору України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне:

  • РФ погрожує Україні посилити обстріли
  • Міноборони Росії називає намір посилити атаки відповіддю на дії Києва
  • В Росії звинувачують Зеленського у злочинних діях

Міністерство оборони країни-агресора Росіїзаявило про підготовку до посилення ударів по Києву на інших регіонах України. Причиною цього стала заява українського президента.

Володимир Зеленський нещодавно висловив намір наростити атаки на російські НПЗ. У Міноборони РФ назвали посилення атак на Україну "відповіддю" на ці дії Києва.

відео дня

Іншими підставами для посилення обстрілів в Росії назвали нібито "атаки на виборчі дільниці під час виборів до Держдуми РФ, спробу масованої атаки понад 1600 безпілотниками 19–20 вересня, удари під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі, а також атаку на Бєлгород у ніч напередодні".

"Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних Сил Російської Федерації по військових та військово-промислових об'єктах, а також пов'язаної з ними інфраструктури у Києві та інших областях України будуть посилені. Населенню України звинувачувати за це слід лише голову київського режиму", - йдеться у заяві російського міністерства.

Які міста можуть атакувати окупанти у найближчий час

Главред писав, що за словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, окупанти можуть використовувати проти України більше балістичних ракет, більше реактивних дронів.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Романенко вважає, що російське керівництво, як і раніше, розглядає Київ як головну ціль. Разом із тим географія атак може бути набагато ширшою: у зоні ризику перебувають міста поблизу лінії фронту, а також населені пункти, що знаходяться в межах досяжності ракет з території Криму, Курської та Брянської областей.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вранці 4 жовтня атакувала Київ. Влучання зафіксовано у дорожнє полотно Південного мосту. Є пошкодження, постраждали люди.

Напередодні, вранці 3 жовтня, росіяни завдали перший удару по Північному мосту в столиці. Перед цим пролунали вибухи на фоні загрози ударних дронів. На мосту було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

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Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

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