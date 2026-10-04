'Ми готові до припинення вогню': Україна розглядає індійський план перемир'я

В МЗС назвали важливі умови для припинення вогню з РФ.

https://glavred.net/war/my-gotovy-k-prekrashcheniyu-ognya-ukraina-rassmatrivaet-indiyskiy-plan-peremiriya-10801295.html Посилання скопійоване

Сибіга пояснив, на яких умовах Україна погодиться на перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/news_kremlin

Коротко:

Україна може розглянути пропозицію Індії щодо перемир'я

План Індії найширший серед усіх інших

Путін назвав пропозиції мирного врегулювання війни від Моді хорошими

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна готова розглянути пропозицію Індії щодо можливого припинення вогню з країною-агресором Росією.

Як пише The Hindu, мова йде про перемир'я в енергетичній сфері та у Чорному морі. Це одна із чотирьох пропозицій щодо припинення вогню, які наразі отримав Київ.

відео дня

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

"Найширша з них - пропозиція Індії. Ми готові до припинення вогню в енергетичній сфері та на Чорному морі, але лише в такому поєднанні", - наголосив міністр.

Як реагують на пропозиції Індії в РФ

Напередодні кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін сказав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді регулярно обговорює з ним тему закінчення війни.

Пропозиції щодо можливого врегулювання війни від Індії Путін назвав "дуже хорошими".

Коли може закінчитися війна в Україні

Главред писав, що директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова висловила обережний оптимізм щодо строків закінчення війни. Водночас вона визнала, що не має конкретних аргументів для свого прогнозу і спирається радше на інтуїцію.

"Я чогось бачу. Я думаю, що наступного року все закінчиться. Я не знаю, чого я так вважаю. Відчуваю. Думаю, що в 2027 році все закінчиться", - сказала дослідниця.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що американські чиновники планують у жовтні зібрати за одним столом делегації США, України та Росії для переговорів про обмежене припинення вогню.

Раніше стало відомо, що переговори адміністрації президента США Дональда Трампа з Москвою щодо завершення війни в Україні вийшли за межі обговорення мирного врегулювання.

Напередодні Володимир Путін заявив, що Росія хотіла б якнайшвидше припинити війну через мирні переговори, але водночас висунув умову - домовленості мають враховувати "національні інтереси" РФ.

Більше новин:

Про джерело: The Hindu The Hindu - індійська щоденна газета англійською мовою, що належить компанії The Hindu Group; її штаб-квартира розташована в місті Ченнаї (штат Тамілнад). Видання було засноване як тижневик у 1878 році групою з шести осіб (відомою як "Triplicane Six"), а у 1889 році перетворилося на щоденну газету, пише Вікіпедія. Вона належить до категорії провідних індійських газет, що мають статус офіційного джерела інформації (так званих "newspapers of record").

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред