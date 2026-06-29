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"Підірвали електропідстанцію": через атаку дронів частина Криму залишилася без світла

Анна Ярославська
29 червня 2026, 06:56оновлено 29 червня, 07:33
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У понеділок вранці атака дронів у Криму триває. Чутно, як дрони пролітають у напрямку Балаклавської ТЕС.
Балаклавська ТЕС, Крим
Мобільні групи ППО РФ намагаються збити БПЛА / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Окупований Крим вночі та вранці атакували десятки безпілотників
  • Вибухи пошкодили енергооб'єкт, частина півострова залишилася без світла
  • Російська ППО вела вогонь поблизу Балаклавської ТЕС та Севастополя

У ніч на 29 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи прогриміли в Красноперекопську, Керчі, Севастополі, Армянську, Феодосії

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, у Севастополі очевидці повідомляли про "прильоти" в районі Козачої бухти та в селі Орлівка на Північній стороні міста.

відео дня

Також було чутно вибухи в Бахчисарайському районі. За попередньою інформацією, там було пошкоджено електроподстанцію поблизу села Некрасівка. В результаті зникло світло в прилеглих населених пунктах.

"Ймовірно, біля села Некрасівка Бахчисарайського району підірвали електропідстанцію, повідомляє підписник. Після вибуху о 23:35 там зникло світло", — йдеться в повідомленні.

Некрасовка на карті
Некрасівка на карті / t.me/Crimeanwind

Пізніше серію вибухів було зафіксовано в Керчі та Феодосії, де місцеві мешканці також чули звуки прольоту дронів і спроби збити їх за допомогою кулеметів.

Після третьої години ночі щонайменше три потужні вибухи прогриміли в Керчі та безліч — у Севастополі.

Запуски ракет російської ППО з різних районів Севастополя
Пуски ракет російської ППО з різних районів Севастополя / t.me/Crimeanwind

Вранці в понеділок атака дронів у Криму продовжилася.

"Чути проліт дронів у напрямку Балаклавської ТЕС, працюють мобільні вогневі групи", — повідомляють підписники Кримського вітру.

ППО РФ продовжує запускати ракети в Севастополі, найбільше запусків "Панциря" — з району Ялтинського кільця, яке прикриває Балаклавську ТЕС.

Telegram-канал Exilenova+ пише, що, ймовірно, було уражено позицію ЗРК С-300/С-400 у районі Керчі.

"Фіксується пожежа в операційній зоні цього комплексу. Сподіваємося незабаром побачити відео від підрозділів, причетних до цієї операції", - йдеться у повідомленні.

t.me/exilenova_plus

NASA Firms фіксує пожежу у Керчі на перехідному пункті Кубань, пише Exilenova+.

До складу об'єктів кабельного переходу через Керченську протоку входять підводні кабельні лінії по дну Керченської протоки та перехідні пункти на обох берегах протоки (перехідний пункт на Таманському півострові та перехідний пункт на Кримському півострові).

З боку Таманського півострова розміщено майданчик перехідного пункту, ділянки КЛ 220 кВ від ПП Кубань до урізу води, під'їзна дорога до перехідного пункту та ПЛ 10 кВ для живлення власних потреб перехідного пункту.

Перехідний пункт Кубань / t.me/exilenova_plus

Атаки на Крим у червні 2026 року — новини

Як писав Главред, 20 червня було завдано удару по Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Імовірно, було уражено паливний резервуар. Через супутні удари по газорозподільних станціях та енергомережах окупаційна влада була змушена запровадити графіки відключення світла в Севастополі, Ялті, Джанкої та Алушті.

У ніч на 22 червня в Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Місцеві мешканці повідомляли про тривалу детонацію. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи знову лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

У ніч на 25 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів. Місцеві жителі стверджують, що БПЛА летіли з усіх боків. Було гучно в Сімферополі, Севастополі, Армянську, Євпаторії, Ялті. Під удар, ймовірно, потрапила енергетична інфраструктура Сімферополя та Севастополя.

26 червня стало відомо, що на території Криму та в Севастополі окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Крах Путіна в Криму неминучий — The Hill

Крим стане вирішальним полем битви у війні Росії проти України. Кінець російської військової присутності на окупованому півострові стрімко наближається. Києву навіть не обов’язково повертати Крим силою — достатньо лише зробити його непридатним для використання російською армією.

"Кінець Путіна в Криму близький. Крим — вирішальна територія цієї війни. Україні навіть не потрібно його відвойовувати — їй достатньо лише зробити його непридатним для використання російськими військовими. Цей день стрімко наближається", — впевнені військові експерти.

Боротьба за Крим, найімовірніше, завершиться остаточним руйнуванням Україною Керченського мосту Путіна вартістю 4 мільярди доларів.

"Чи зможе Путін політично пережити втрату Криму на користь України? Ми в цьому сильно сумніваємося", — підсумували автори статті.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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