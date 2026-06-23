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У Керчі, Джанкої та Феодосії пролунали десятки вибухів: що потрапило під удар дронів

Анна Ярославська
23 червня 2026, 08:10
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Супутникові знімки підтвердили появу нових осередків загоряння в порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.
Вночі в Криму пролунали вибухи
Вночі в Криму пролунали вибухи та спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

  • Потужні нічні вибухи прогриміли в Керчі, Джанкої та Феодосії
  • Супутники фіксують пожежі в окупованому Криму
  • Керченський міст перекривали для руху

У ніч на 23 червня тимчасово окупований Кримський півострів знову зазнав атаки безпілотників. Зафіксовано низку пожеж на Керченському півострові, а також у порту "Кавказ". Керченський міст перекривали для руху.

У моніторингових каналах росіян попереджали про загрозу реактивних дронів для Керченського півострова, Керчі, Кримського мосту, Таманського півострова, Тамані, порту "Кавказ" та прилеглих районів.

відео дня

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, після першої години ночі в Керчі пролунали потужні вибухи.

Підписники повідомляли про вибух у Радянському районі Криму, проліт ракет, вибухи та "приліт" поблизу Феодосії. Також нібито було влучання в Керчі в районі нафтотерміналу. У селищі Глазовка під Керччю російська ППО збила безпілотник на житловий будинок. Вибухи також пролунали в районі міста Щелкино та в Красноперекопську.

Вранці моніторингова група Кримського вітру повідомила про пожежу в районі електричної підстанції ПС 220/35 кВ "НС-2" на північ від села Миколаївка Радянського району. Підстанція "обслуговує" насосну станцію.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Після нічної атаки також зафіксовано низку пожеж на Керченському півострові, а також у порту "Кавказ" у Темрюкському районі Краснодарського краю.

З'явилися нові сліди пожежі на території нафтотерміналу в Керчі, який був атакований 21 червня і продовжує горіти.

Також зафіксовано пожежу на в’їзді до Керчі. Там розташована позиція С-300/С-400.

Спалахнула пожежа й у районі селища Багерово, де розташована позиція С-300/С-400.

https://t.me/Crimeanwind/102829
t.me/Crimeanwind

Фиксується пожежа в Керчі на залізничній станції "Південна".

t.me/Crimeanwind

Також OSINT-спільноти повідомляють про атаку на Арабатську стрілку в окупованій частині Херсонської області. Після серії вибухів там спалахнула пожежа.

"На Арабатській стрілці — пожежі в місцях дислокації окупантів. У пабліках пишуть про обстріли в Генічній Горці та Щасливцевому", — повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Під Джанкоєм біля села Ізумрудне зафіксовано пожежу в районі мосту через Північно-кримський канал. Місцеві жителі повідомляли про стрілянину та вибухи в Джанкої о 23:50.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Оновлено. О 08:07 Кримський вітер повідомив про те, що в Керчі спалахнула нова потужна пожежа після прильотів.

"Попередньо, це ТЕЦ у районі Аршинцеве. Про приліт у цьому районі повідомляв один із підписників", - йдеться у повідомленні.

У Керчі, Джанкої та Феодосії пролунали десятки вибухів: що потрапило під удар дронів
"Приліт" у Керчі / t.me/Crimeanwind
У Керчі, Джанкої та Феодосії пролунали десятки вибухів: що потрапило під удар дронів
t.me/Crimeanwind
У Керчі, Джанкої та Феодосії пролунали десятки вибухів: що потрапило під удар дронів
t.me/Crimeanwind

Офіційної інформації від російської влади про причини пожеж та можливі наслідки на момент публікації не надходило.

У Керчі, Джанкої та Феодосії пролунали десятки вибухів: що потрапило під удар дронів
Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки на Крим — новини

Як писав Главред, у ніч на 22 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. В Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи лунали в районі Таврійської ТЕС та у Сімферополі.

У ніч на 21 червня в різних районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Про роботу ППО повідомляли мешканці Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, а також Нижньогорського, Красногвардійського та Красноперекопського районів. Через повітряну загрозу російські окупанти були змушені екстрено перекрити рух транспорту по Керченському мосту.

У ніч на 20 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Під масовану атаку безпілотників могла потрапити стратегічна Таврійська ТЕС.

У ніч на 19 червня серію вибухів чули в окупованому Севастополі, в Армянську, зокрема в районі заводу "Кримський титан", а також у районі аеродромів Кача та Саки й авіабази в Гвардійському.

У ніч на 18 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапили ще два мости. Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.

Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів". Про це він повідомив у інтерв’ю журналісту, блогерові Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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