"Прийшли в піжамах": Денисенко вийшла заміж у нічній сорочці

Актриса відмовилася від традиційних образів під час офіційної реєстрації шлюбу.

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Наталка Денисенко - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

Як виглядала Наталка Денисенко на весіллі з Юрієм Ярошенком

Чому в мережі розкритикували пару

Українська актриса Наталія Денисенко та її коханий, модель Юрій Ярошенко, знову опинилися в центрі уваги. Раніше артистка вже показувала кадри з весілля, але цього разу опублікувала в Instagram відео з офіційної реєстрації шлюбу в РАГСі.

Вранці 8 серпня пара вирушила на реєстрацію шлюбу, повністю проігнорувавши класичний весільний дрес-код. Для церемонії закохані обрали нічні комплекти.

відео дня

Наталка Денисенко вийшла заміж у піжамі / скрін з відео

Наталія з’явилася в нічній сорочці та пеньюарі з пір’ям на рукавах, доповнивши образ білою маскою для сну. Юрій підтримав дружину й прийшов у чорній піжамі, на кишені якої було вишито його ім’я.

"На церемонію реєстрації вранці 8 серпня ми прийшли в піжамах. Це був наш день, і нам хотілося розслабитися, відчути комфорт і затишок", - пояснила незвичайний вибір актриса.

Весільний образ Наталки Денисенко / скрін з відео

Неординарний вибір вбрання викликав бурхливе обговорення та розділив підписників артистки на два табори. Багато шанувальників підтримали пару за сміливість і вміння насолоджуватися моментом всупереч стереотипам.

"Ось приклад того, як жити й святкувати так, як хочеться вам, незважаючи на інших"

"Такого варіанту точно ще ні в кого не було. Красиво, по-сімейному"

"Ось це я розумію! Люди насолоджуються і живуть своїм найкращим життям! Молодці! Так і має бути. Ви неймовірні"

Наталка Денисенко в РАГСі / скрін з відео

Однак частина користувачів поставилася до домашнього стилю на офіційній церемонії вкрай критично, дорікнувши подружжю за неповагу до офіційного характеру заходу та надмірний епатаж.

"У піжамах? Зовнішній вигляд показує ваше ставлення до місця та події"

"Ймовірно, піжама добре заплатила за рекламу"

"Треба було тоді в купальниках! А навіщо тоді традиції?"

"Та навіщо в піжамах, треба було голими підписувати документи"

"Ви таке свято зіпсували… Посміховисько"

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Раніше Главред повідомляв, що Болгарія вперше в історії стане країною-господарем "Євробачення-2027". Організатори шоу в особі BNT та EBU офіційно затвердили місто-господаря та точні дати проведення масштабного музичного конкурсу.

Також Дан Балан опинився в центрі скандалу через свої приватні концерти в Україні. Наталія Тур заявила, що замовники корпоративів масово висловлюють невдоволення артистом, стверджуючи, що молдавський співак регулярно з’являється перед глядачами в нетверезому стані.

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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