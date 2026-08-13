У Кремлі заговорили про відновлення мирних переговорів: яку умову висунули

Москва погоджується обговорювати завершення війни лише за посередництва Вашингтона.

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У Кремлі висунули умову для відновлення переговорів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

Росія заявила про готовність відновити переговори

Мирні ініціативи Москва розглядатиме лише від США

Кремль не бачить перешкод для зустрічі з Віткоффом та Кушнером

У Кремлі несподівано почали говорити про готовність повернутися до переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Однак без нових умов не обійшлося.

Зокрема, голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Росії Григорій Карасін у коментарі росЗМІ заявив, що Москва розглядатиме мирні ініціативи виключно від Сполучених Штатів Америки.

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Представник російської влади зазначив, що Кремль нібито абсолютно відкритий до контактів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, а також із Джаредом Кушнером.

Карасін також сказав, що повернення до мирного діалогу можливе, якщо американська сторона продемонструє зацікавленість у досягненні реальних практичних результатів.

"Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс", - висловився він.

Крім того, Карасін уточнив, що головними критеріями успіху нового етапу переговорного процесу мають стати конкретні зафіксовані домовленості.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Що змусить Росію повернутися до переговорів

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що продовження далекобійних ударів по російській території може з часом змусити Кремль повернутися до переговорів про припинення війни.

За його словами, Київ, як і раніше, дотримується позиції, згідно з якою бойові дії можуть бути зупинені за нинішньою лінією фронту.

"Якщо ми будемо продовжувати робити те, що робимо, завдаючи ударів на велику відстань, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір - сісти за стіл переговорів і обговорити, як зупинити цю війну", - переконаний він.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що українська сторона передала американській свої пропозиції, спрямовані на завершення війни.

Президент також розповів, що Україна підтримує контакт із представниками президента США Дональда Трампа та працює над створенням умов для реальної дипломатії.

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон має намір у найближчі тижні активізувати зусилля, щоб оцінити перспективи відновлення переговорного процесу між Києвом і Москвою.

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Про персону: Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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