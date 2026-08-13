РФ може розширити удари по енергетиці восени: у ГУР попередили про нові цілі ворога

Серед потенційних цілей можуть бути об'єкти газової інфраструктури.

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Обстріли об'єктів енергетики, зокрема й газової, можуть посилитися / Колаж: Главред, фото: Оператор ГТС України, скриншот

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Восени Росія може посилити удари по українській енергетиці

Під загрозою, зокрема, можуть опинитися об’єкти газової галузі

Під ударом можуть опинитися об’єкти у Полтавській та Харківській областях

Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду. Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, пише "РБК-Україна".

За його словами, російські атаки можуть бути спрямовані не лише на об’єкти генерації та теплопостачання. У зоні ризику також опиняться газові об’єкти на Полтавщині та Харківщині.

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"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.

Окремо розвідник зазначив, що під ударом може опинитися інфраструктура, яка забезпечує відбір газу з підземних сховищ. Також існує ризик атак на потужності, необхідні для імпорту газу з європейських країн.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Зазначається, що Україна вже накопичила в підземних сховищах майже 14 млрд кубометрів газу. Водночас для проходження опалювального сезону країні необхідні додаткові закупівлі блакитного палива.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль оцінював мінімальну потребу в коштах на імпорт газу у 400 млн євро.

Чи вистачить Україні газу на опалювальний сезон

Ситуацію з газовими запасами України головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає більш стабільною. Він в етері Українського радіо заявив, що Росія не здатна перешкодити Україні сформувати необхідні обсяги палива до нового сезону.

За його словами, для майже повного заповнення підземних сховищ вистачить газу власного видобутку, а імпорт не відіграватиме вирішальної ролі. Рябцев уточнив, що Кабінет Міністрів поставив завдання досягти оптимального рівня запасів у 14,6 мільярда кубометрів у сховищах, а мінімального - 13,2 мільярда кубометрів.

За його оцінкою, Україні може знадобитися максимум 2 мільярди кубометрів імпортного газу, який можна поставити через Польщу, Румунію та Словаччину, тоді як 70% палива в сховищах становитиме продукція внутрішнього видобутку.

Науковець визнав, що російські атаки справді призупиняють роботу окремих об'єктів газової галузі, але це не ставить під загрозу загальний план накопичення запасів.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що за словами заступника начальника ГУР МО України Вадима Скібіцького, російські удари спрямовані на ширший перелік об'єктів, ніж лише оборонні підприємства. Першою категорією залишається оборонно-промисловий комплекс. Друга - логістика, зокрема залізниця, порти та судноплавство.

Крім того, країна-агресор Росія перебудувала схему повітряних атак і зробила основну ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, розраховуючи на щоденні удари меншими партіями. Про це заявив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, вдень 12 серпня Росія атакувала Україну реактивними дронами. Зокрема, на Київщині у Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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