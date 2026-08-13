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РФ втратила "очі" в Севастополі: Генштаб заявив про удар по важливому об'єкту

Руслана Заклінська
13 серпня 2026, 18:16
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Сили оборони України завдали нищівного удару по логістиці та базах ворога на тимчасово окупованих територіях та в РФ.
РФ втратила 'очі' в Севастополі: Генштаб заявив про удар по важливому об'єкту
ЗСУ уразили російську РЛС "Небо-У" та склади боєприпасів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, wikipedia.org

Коротко:

  • У Севастополі уражено РЛС "Небо-У"
  • Уражено склади ПММ, боєприпасів і матеріально-технічних засобів
  • Під ударом були пункт управління БпЛА та місце зосередження окупантів

У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Севастополі було уражено російську радіолокаційну станцію "Небо-У". Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет.

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"Ураження станції знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі", - зазначили у Генштабі.

Також українські військові завдали ударів по пункту управління БпЛА в районі Мирного Запорізької області, складу пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська Луганської області та складу боєприпасів біля Нового Гаю на Запоріжжі.

Крім того, у районі Каланчака Херсонської області уражено склад матеріально-технічних засобів. Біля Бутирок у Бєлгородській області РФ прилетіло по місцю зосередження окупантів.

"Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника, порушує його логістичне забезпечення та знижує можливості накопичення і застосування боєприпасів, техніки та особового складу.Робота по ключових цілях триває", - додали в Генштабі.

Наскільки результативні атаки України - думка експерта

Я писав Главред, Україна останніми місяцями значно активізувала далекі удари по території Росії та окупованих регіонах. Метою атак є не лише знищення військових і промислових об’єктів, а й демонстрація російському суспільству наслідків війни.

Водночас далеко не кожна атака виявляється результативною. За оцінкою старшого наукового співробітника британського аналітичного центру RUSI Джека Вотлінга, через російську ППО проходять лише близько 5-9% українських ракет і безпілотників.

Вотлінг зазначає, що українська стратегія спрямована на руйнування уявлення про можливість для Росії вести війну без істотних наслідків для власного населення. Основна частина українських ударів припадає на об’єкти в межах 200 кілометрів від лінії фронту, однак останнім часом зросла кількість атак на віддалені цілі.

"Логічно, що вище певного порогу це працює, але чи зможуть вони досягти цього порогу - цікаве питання", - зазначив експерт.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, компанія Wildberries евакуювала співробітників через загоряння логістичного хабу у Новоусманському районі Воронезької області. Мешканці регіону повідомляли про вибухи вночі, які супроводжувалися сяйвом і димом над об’єктом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України провели операцію проти військово-морської бази у Новоросійську. Він зазначив, що атака по Новоросійську була здійснена з використанням реактивних дронів "Паляниця", ракет "Нептун" і морських безпілотників.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження чотирьох кораблів у Новоросійську. За попередніми даними, йдеться про фрегати проєкту 11356 "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян‑М" та сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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