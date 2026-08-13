Дизель по 100 гривень уже не фантастика: коли ціни на АЗС можуть злетіти

Льоушкін зауважив, що тонна газойлю за кілька днів подорожчала з 1150 до 1254 доларів.

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Чому ціни на дизель в Україні ростуть / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Дизель в Україні може подорожчати до 100 грн за літр

Газойль подорожчав з 1150 до 1254 доларів за тонну

РФ конкурує з Україною за пальне на ринках

Ціна дизельного пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр, якщо удари по російських нафтопереробних заводах продовжаться. Про це заявив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН.

"Припускаю, що цінова криза в 100 гривень, яку всі боялися, з продовженням ударів по російських НПЗ може повернутися і прийти до нас. Це випливає з котирування, яке ми зараз бачимо. В п'ятницю (7 серпня, - ред.) за тонну газойлю було 1150 доларів, а зараз вже 1254 доларів. Це 104 долари на тонні. На секундочку, це грубо 5 гривень на літрі", - наголосив він. відео дня

Механіка подорожчання, за його оцінкою, доволі проста: втративши частину власних переробних потужностей, РФ змушена компенсувати нестачу готового ресурсу закупівлями за кордоном - на тих самих майданчиках, куди по паливо приходять українські трейдери.

"Росія сюди лізе зі своїми грошима, зі своїми обсягами. Вони викуповують усе як пилососи. У них грошей просто більше. Вони ціну більшу платять. Їм держава паливний демпфер (державний інструмент стабілізації внутрішніх цін на пальне, - ред.) дає, доплачує. Тобто ми, чисто як в економіці, за закупівлею пального програємо росіянам, на жаль", - сказав Льоушкін.

Він додав, що при цьому швидко переорієнтуватися на інші ринки Україна не зможе. Закупівля пального з віддаленіших регіонів означатиме додаткові витрати на логістику та час.

"Ми не можемо прийти в Німеччину і сказати, щоб нам дали пальне, тому що Німеччина скаже: а ми не були готові до вас, у нас тут у самих трохи. Тому нам доведеться кудись в Америку йти чи ще кудись. А це час, гроші, логістика і так далі", - підсумував експерт.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи можуть ціни на пальне знизитися

Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Іван Ус заявив, що тарифи на бензин і дизель в Україні значною мірою залежать від світової кон'юнктури, оскільки країна імпортує обидва види пального.

За його словами, окремі мережі АЗС можуть тимчасово утримувати підвищені ціни, орієнтуючись на попередні панічні очікування, однак конкуренція здатна змусити їх переглянути тарифну політику.

"Скоріше за все, за тиждень, максимум за два, ціни на мережах АЗС України підуть вниз. Стрімкого зростання світових цін на нафту, якого очікували, не відбулося", - переконаний він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський говорив, що український ринок пального впритул підійшов до цінового піку, і за відсутності нових потрясінь на світовому ринку водіям не варто очікувати чергового різкого стрибка вартості бензину та дизеля.

Засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявляв, що 100 гривень є суто психологічною межею. "Укрнафта" могла б згладити ціновий стрибок власними інтервенціями, однак зараз державному оператору бракує потрібного ресурсу.

Водночас аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко переконаний, що попри новий стрибок світових цін на нафту, який спровокував подорожчання пального на АЗС, дефіциту бензину та дизелю в Україні найближчим часом не прогнозується.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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