Зачистили небо: спецназ СБУ знищив елітну систему ППО та завдав удару по аеродромах у Криму

Успішна атака на окупований півострів 24 червня відкриває нові можливості для подальших ударів по ворогу.

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Кожен знищений ЗРК відкриває нові цілі для майбутніх атак / Главред, фото: t.me/Crimeanwind, Вікіпедія, Google Maps

Ключові факти:

Спецназ СБУ атакував авіабази та засоби ППО ворога на півострові

На аеродромі Саки точними ударами знищено чотири військові ангари

Окупанти втратили в Керченській протоці два комплекси "Панцир-С1"

Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та військових аеродромах ворога у тимчасово окупованому Криму. Про це 24 червня повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, бійці спецпідрозділу "Альфа" завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" на тимчасово окупованій території.

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За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

"Це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі", — зазначили в СБУ.

ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред ​

Силовики й надалі планують "методично перетворювати Крим на територію постійних втрат для російської армії, доки вона не покине український півострів".

"Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога", — підкреслили в СБУ.

Вибухи в Криму 24 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, у ніч на 24 червня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою. Над різними районами півострова місцеві жителі фіксували проліт ракет або реактивних дронів. Вибухи прогриміли в Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Гвардійському.

Монітори повідомляли про пожежу поблизу села Шафранне, розташованого на захід від військового аеродрому "Гвардійське". Це місце відоме як одна з точок, яку російські війська використовують для запуску ударних БПЛА типу "Шахед"/"Герань".

Найсерйозніші наслідки були зафіксовані в Севастополі, де під ударом опинилася Балаклавська ТЕС.

Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку на енергооб’єкти та заявив, що в Севастополі запроваджено особливий режим. За його словами, екстрені служби намагаються оцінити масштаби пошкоджень, а місто на деякий час залишається без світла.

Сили безпілотних систем України підтвердили успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

Загалом за ніч українські безпілотники результативно вразили 48 оперативних і планових військових цілей у тилу російських військ на тимчасово окупованих південних територіях.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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