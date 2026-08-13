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Україна передала РФ пропозцію про перемир'я в Чорному морі - Reuters

Руслана Заклінська
13 серпня 2026, 21:20
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У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.
Україна передала РФ пропозцію про перемир'я в Чорному морі - Reuters
Україна запропонувала РФ зупинити атаки в Чорному морі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне:

  • Україна запропонувала РФ припинити атаки на цивільні цілі в морі
  • Пропозицію передали через посередника
  • У РФ заявили, що офіційної пропозиції не отримували

Україна передала Росії через посередника пропозицію про взаємне припинення атак на цивільні цілі в Чорному морі. Київ очікує на відповідь Москви. Про це повідомило агентство Reuters.

За даними джерел, ініціатива передбачає відмову обох сторін від ударів по цивільних суднах та інших цивільних об'єктах в акваторії. Пропозицію передали Москві через третю сторону, однак Росія поки офіційно на неї не відповіла.

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Йдеться, зокрема, про припинення ударів по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі. Останніми тижнями Росія атакувала зерновози та портові об’єкти в Чорному морі. За оцінками ООН, такі удари можуть суттєво вплинути на світові ціни на продовольство цього року.

Водночас заступник міністра закордонних справ країни-агресора Росії Олександр Грушко заявив, що Москва нібито не отримувала офіційної пропозиції щодо перемир’я.

"Останнім часом ми чуємо багато закликів до різноманітних мораторіїв і перемир'їв. Ці ідеї просуваються різними каналами, але жодних офіційних пропозицій ми не отримували", - сказав Грушко.

Водночас раніше Туреччина також закликала Україну та Росію домовитися про мораторій на атаки в Чорному морі. За словами глави МЗС Туреччини Хакана Фідана, Київ уже мав відповідну пропозицію, яку Анкара передала російській стороні та очікує на реакцію Москви.

Чи загрожує Україні морська блокада - пояснення міністра

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами заявив, що захід суден до українських морських портів тимчасово припинився. Проте говорити про повноцінну блокаду морського експорту поки що передчасно.

"Ще 21 липня до портів заходили чотири-п’ять суден. Це небагато, але рух був. На сьогодні заходження суден призупинено. Це рішення судновласників - держава зі свого боку нічого не обмежувала", - зазначив Висоцький.

Висоцький наголосив, що ситуація залишається динамічною і може змінитися найближчими днями. За його словами, на обсягах експорту це поки що критично не позначилося, а серйозні наслідки можливі лише в разі, якщо перебої триватимуть кілька місяців.

Удари по кораблях і портах - останні новини

Нагадаємо, керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 18 липня Росія вдарила по порту Одещини і внаслідок удару є загиблі та поранені. Під час атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення і були госпіталізовані.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський заявив, що Сили оборони потопили в Чорному морі підсанкційний контейнеровоз Yanina під російським прапором. За його словами судно мало водотоннажність понад 100 тисяч тонн і удари були частиною нічної операції.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження чотирьох кораблів РФ у Новоросійську. За попередніми даними йдеться про фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян‑М" та сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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