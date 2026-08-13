"Майбутнє невідоме": Ніколь Кідман вперше висловилася про розлучення після 19 років шлюбу

Ніколь Кідман зізналася, що розлучення стало для неї несподіванкою.

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Ніколь Кідман зізналася, що розлучення стало для неї несподіванкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Коротко:

Саме Кідман ініціювала розірвання шлюбу

Актриса зізналася, що нинішній період став для неї непростим

Голлівудська актриса Ніколь Кідман вперше відверто висловилася про розлучення з австралійським музикантом Кітом Урбаном після 19 років спільного життя. Про свої переживання зірка розповіла в інтерв’ю британському Vogue.

Як зазначає видання, саме Кідман ініціювала розірвання шлюбу, вказавши причиною "непримиренні суперечності". Колишнє подружжя домовилося про спільну опіку над дітьми та вирішило не вимагати одне від одного аліментів.

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Актриса зізналася, що нинішній період став для неї непростим. За словами Кідман, вона уявляла своє майбутнє зовсім інакше і не була готова до такого повороту подій.

"У мене було інше уявлення про те, яким буде моє життя, але тепер воно таке. Ти будуєш плани, уявляєш, як усе має бути, а потім доводиться пристосовуватися. Майбутнє мені зараз абсолютно невідоме", - зізналася Ніколь.

Розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

У жовтні 2025 року австралійська актриса Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років спільного життя. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею.

На початку січня завершився шлюборозлучний процес між Ніколь Кідман і Кітом Урбаном. Пара не розголошує причини розлучення, але в найближчому оточенні артистів кажуть, що 19-річний шлюб закінчився через нову жінку в житті Урбана.

Ніколь Кідман уже запідозрили в романі з відомим актором.

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Про особу: Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Вона має власну зірку на Голлівудській "Алеї слави".

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