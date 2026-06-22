У Криму пролунали вибухи, під удар потрапили будівля ФСБ та Таврійська ТЕС — монітори

Щонайменше п’ять районів тимчасово окупованого півострова зазнали удару з боку БПЛА.

https://glavred.net/war/vzryvy-progremeli-v-krymu-pod-udar-popalo-zdanie-fsb-i-tavricheskaya-tes-monitory-10774688.html Посилання скопійоване

Вибухи в Криму — дрони влаштували окупантам "темну" ніч / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Що сталося вночі в Криму:

Серія потужних вибухів прогриміла в ключових містах Криму

Дрони атакували будівлю прикордонної служби ФСБ в Армянську

Удари по Феодосії призвели до екстреного відключення світла

У ніч на 22 червня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. В Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

Як пише моніторинговий канал Кримський вітер, атака на окупований півострів розпочалася близько 23:00. Очевидці розповіли про потужні вибухи в районі населеного пункту Гвардійське та неподалік від Сімферополя. Після цього в деяких районах, зокрема біля Таврійської електростанції, російська протиповітряна оборона здійснила пуски ракет, намагаючись збити цілі в небі. Після серії вибухів у Феодосії та Роздольненському районі зникло електропостачання.

відео дня

Близько опівночі в Сакському районі, де розташований військовий аеродром окупантів, пролунав потужний вибух. У Феодосії було чутно вибухи та стрілянину мобільних вогневих груп, а також голосно гриміло в Армянську.

Після вибухів у Феодосії зникло електропостачання, а в Армянську, за словами очевидців, спалахнула пожежа. За попередніми даними, загоряння зафіксовано в районі залізничного вокзалу.

О 02:00 знову було чутно вибухи та стрілянину в районі Таврійської ТЕС.

"У Сімферополі чутні вибухи, видно спалахи з боку Таврійської ТЕС, повідомляють очевидці", — писали аналітики.

Дивіться відео — Вибухи та стрілянина в районі Таврійської ТЕС:

Крім того, як пише OSINT-канал Кримський вітер з посиланням на очевидців, минулої ночі лунали вибухи та спалахнула пожежа в районі залізничного вокзалу в Армянську. До ранку стало відомо, що там розташована будівля прикордонної служби ФСБ Росії.

Після вибухів, що прогриміли в районі об’єкта, на місці спалахнула сильна пожежа.

"Як повідомляють наші підписники, в Армянську стався "удар" по будівлі прикордонної служби ФСБ Росії біля залізничного вокзалу, виникла пожежа", — йдеться в повідомленні.

У Криму пролунали вибухи / Фото: t.me/Crimeanwind

Аналітики вивчили кадри з місця подій, надіслані очевидцями. Аналіз показав, що атака дійсно могла бути спрямована на об’єкт російських спецслужб в Армянську, хоча на момент публікації офіційних підтверджень не було.

Після "прильоту" на місці пролунав вибух, можливо, боєприпасів. У місті в повітрі пахне гаром.

У Криму — вибухи та пожежа / Фото: t.me/Crimeanwind

Варто зазначити, що в травні в Армянську під час атаки дронів також лунали вибухи поблизу будівлі ФСБ. Повідомлялося, що об’єкт, можливо, був пошкоджений і частково зруйнований у результаті ударів.

Під удар могла потрапити будівля ФСБ в Армянську / Фото: t.me/Crimeanwind

Вранці монітори повідомили, що у Феодосії зафіксовано пожежу між двома паливними базами.

"Теплові сигнатури фіксуються на території колишнього 13-го військового містечка. За 400 м на південний захід розташована паливна база мережі АЗС "Атан", за 500 м на північний схід — Феодосійська нафтобаза", — пише Кримський вітер.

t.me/Crimeanwind

t.me/Crimeanwind

Повітряні атаки на Крим — новини

Як писав Главред, у ніч на неділю, 21 червня, у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Про роботу ППО повідомляли мешканці Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, а також Нижньогорського, Красногвардійського та Красноперекопського районів. Через повітряну загрозу російські окупанти були змушені екстрено перекрити рух транспорту по Керченському мосту.

У ніч на 20 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Під масовану атаку безпілотників могла потрапити стратегічна Таврійська ТЕС.

У ніч на 19 червня серію вибухів чули в окупованому Севастополі, в Армянську, зокрема в районі заводу "Кримський титан", а також у районі аеродромів Кача та Саки й авіабази в Гвардійському.

У ніч на 18 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапили ще два мости. Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.

Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району.

Крім того, під удар потрапив так званий "горбатий" автомобільний міст. Він розташований поруч із залізничним мостом.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

У ніч на 12 червня дрони вторглися до тимчасово окупованого Криму. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також вибухи та стрілянина були чутні в Нижньогорському та Красногвардійському районах. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкоджень зазнав автомобільний міст у Армянську. Також постраждав міст при в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська.

Чи реально знищити Кримський міст: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що повне знищення Кримського мосту вимагало б тривалих і масштабних авіаційних ударів силами фронтової авіації, однак навіть у такому випадку мова йшла б про тижні атак.

"Знищити Керченський міст повністю можна лише за допомогою кількох бригад фронтових штурмовиків класу Су-24. Але їм доведеться бомбити кілька тижнів, щоб зруйнувати міст. Однак Керченський міст цілком можна пошкодити, як це робила СБУ: пошкодити один-два прольоти підводними, надводними або повітряними ударами, — сказав Світан в інтерв’ю Главреду.

При цьому експерт зазначив, що конструкція мосту передбачає стійкість до коливань і пошкоджень, а окремі прольоти можна відносно швидко замінити, що прискорює відновлення об’єкта.

Окремо він підкреслив відмінності між автомобільною та залізничною частинами переправи. За його оцінкою, залізнична частина є більш вразливою до пошкоджень, а наслідки серйозних інцидентів можуть призвести до обмеження її повноцінної експлуатації.

"Втім, перед нами не стоїть завдання зруйнувати Керченський міст. Наше завдання — зупинити рух по цьому мосту. А зробити це можна різними способами, зокрема просто взявши міст під вогневий контроль", — сказав Світан.

Інші новини:

Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред