У Криму пролунали вибухи, під удар потрапили будівля ФСБ та Таврійська ТЕС — монітори

Що сталося вночі в Криму:
- Серія потужних вибухів прогриміла в ключових містах Криму
- Дрони атакували будівлю прикордонної служби ФСБ в Армянську
- Удари по Феодосії призвели до екстреного відключення світла
У ніч на 22 червня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. В Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.
Як пише моніторинговий канал Кримський вітер, атака на окупований півострів розпочалася близько 23:00. Очевидці розповіли про потужні вибухи в районі населеного пункту Гвардійське та неподалік від Сімферополя. Після цього в деяких районах, зокрема біля Таврійської електростанції, російська протиповітряна оборона здійснила пуски ракет, намагаючись збити цілі в небі. Після серії вибухів у Феодосії та Роздольненському районі зникло електропостачання.
Близько опівночі в Сакському районі, де розташований військовий аеродром окупантів, пролунав потужний вибух. У Феодосії було чутно вибухи та стрілянину мобільних вогневих груп, а також голосно гриміло в Армянську.
Після вибухів у Феодосії зникло електропостачання, а в Армянську, за словами очевидців, спалахнула пожежа. За попередніми даними, загоряння зафіксовано в районі залізничного вокзалу.
О 02:00 знову було чутно вибухи та стрілянину в районі Таврійської ТЕС.
"У Сімферополі чутні вибухи, видно спалахи з боку Таврійської ТЕС, повідомляють очевидці", — писали аналітики.
Дивіться відео — Вибухи та стрілянина в районі Таврійської ТЕС:
Крім того, як пише OSINT-канал Кримський вітер з посиланням на очевидців, минулої ночі лунали вибухи та спалахнула пожежа в районі залізничного вокзалу в Армянську. До ранку стало відомо, що там розташована будівля прикордонної служби ФСБ Росії.
Після вибухів, що прогриміли в районі об’єкта, на місці спалахнула сильна пожежа.
"Як повідомляють наші підписники, в Армянську стався "удар" по будівлі прикордонної служби ФСБ Росії біля залізничного вокзалу, виникла пожежа", — йдеться в повідомленні.
Аналітики вивчили кадри з місця подій, надіслані очевидцями. Аналіз показав, що атака дійсно могла бути спрямована на об’єкт російських спецслужб в Армянську, хоча на момент публікації офіційних підтверджень не було.
Після "прильоту" на місці пролунав вибух, можливо, боєприпасів. У місті в повітрі пахне гаром.
Варто зазначити, що в травні в Армянську під час атаки дронів також лунали вибухи поблизу будівлі ФСБ. Повідомлялося, що об’єкт, можливо, був пошкоджений і частково зруйнований у результаті ударів.
Вранці монітори повідомили, що у Феодосії зафіксовано пожежу між двома паливними базами.
"Теплові сигнатури фіксуються на території колишнього 13-го військового містечка. За 400 м на південний захід розташована паливна база мережі АЗС "Атан", за 500 м на північний схід — Феодосійська нафтобаза", — пише Кримський вітер.
Повітряні атаки на Крим — новини
Як писав Главред, у ніч на неділю, 21 червня, у різних районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про чергову атаку безпілотних літальних апаратів. Про роботу ППО повідомляли мешканці Керчі, Бахчисарая, Севастополя, Сімферополя, а також Нижньогорського, Красногвардійського та Красноперекопського районів. Через повітряну загрозу російські окупанти були змушені екстрено перекрити рух транспорту по Керченському мосту.
У ніч на 20 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Під масовану атаку безпілотників могла потрапити стратегічна Таврійська ТЕС.
У ніч на 19 червня серію вибухів чули в окупованому Севастополі, в Армянську, зокрема в районі заводу "Кримський титан", а також у районі аеродромів Кача та Саки й авіабази в Гвардійському.
У ніч на 18 червня дрони атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапили ще два мости. Орієнтовно, було чутно близько 20 вибухів.
Дрони атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району.
Крім того, під удар потрапив так званий "горбатий" автомобільний міст. Він розташований поруч із залізничним мостом.
У ніч на 12 червня дрони вторглися до тимчасово окупованого Криму. У Сімферополі після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням.
Також вибухи та стрілянина були чутні в Нижньогорському та Красногвардійському районах. Крім того, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".
У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи. Окупований півострів атакували дрони. За попередніми даними, пошкоджень зазнав автомобільний міст у Армянську. Також постраждав міст при в’їзді до Красноперекопська з боку Армянська.
Чи реально знищити Кримський міст: думка експерта
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що повне знищення Кримського мосту вимагало б тривалих і масштабних авіаційних ударів силами фронтової авіації, однак навіть у такому випадку мова йшла б про тижні атак.
"Знищити Керченський міст повністю можна лише за допомогою кількох бригад фронтових штурмовиків класу Су-24. Але їм доведеться бомбити кілька тижнів, щоб зруйнувати міст. Однак Керченський міст цілком можна пошкодити, як це робила СБУ: пошкодити один-два прольоти підводними, надводними або повітряними ударами, — сказав Світан в інтерв’ю Главреду.
При цьому експерт зазначив, що конструкція мосту передбачає стійкість до коливань і пошкоджень, а окремі прольоти можна відносно швидко замінити, що прискорює відновлення об’єкта.
Окремо він підкреслив відмінності між автомобільною та залізничною частинами переправи. За його оцінкою, залізнична частина є більш вразливою до пошкоджень, а наслідки серйозних інцидентів можуть призвести до обмеження її повноцінної експлуатації.
"Втім, перед нами не стоїть завдання зруйнувати Керченський міст. Наше завдання — зупинити рух по цьому мосту. А зробити це можна різними способами, зокрема просто взявши міст під вогневий контроль", — сказав Світан.
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Про джерело: Крымский ветер
Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.
Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.
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