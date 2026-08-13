Вразив своїм низьким зростом: люди, які бачили Путіна наживо, описали терориста

Люди, які бачили терориста Путіна наживо, поділилися своїми враженнями від зустрічі з диктатором.

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У мережі розповіли, як виглядає Путін наживо / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Як описують Путіна ті, хто бачив його наживо

Що кажуть про його звички

У соціальній мережі Threads став вірусним пост про те, як насправді виглядає глава Росії - Володимир Путін.

Ті, хто бачив його наживо, описали диктатора і навіть поділилися рідкісними фотографіями з його молодості.

відео дня

Так, користувач serjobatso поставив запитання: "Хто бачив Володимира Путіна наживо, розкажіть, який він?".

Як насправді виглядає Путін / Скріншот Threads

Відразу ж у коментарях йому почали відповідати та описувати особисті зустрічі з окупантом.

Користувачі відзначають його сірість, маленькі бігаючі очі, низький зріст, а також його постійні запізнення, як спосіб приниження своїх опонентів або просто людей, нижчих за статусом.

Як насправді виглядає Путін / Скріншот Threads

Тут один із очевидців зазначає, що Путін обожнює спізнюватися, щоб показати свою значущість і принизити тих, хто на нього чекає.

Як насправді виглядає Путін / Скріншот Threads

Користувачі неодноразово відзначають його дуже низький зріст.

Як насправді виглядає Путін / Скріншот Threads

Як насправді виглядає Путін / Скріншот Threads

А ще один коментатор зазначив, що Путін ніколи не дивиться в очі співрозмовнику.

Як насправді виглядає Путін / Скріншот Threads

Ще один цікавий факт описав ще один користувач. Він назвав Путіна педофілом, який хотів, щоб йому в літак посадили "красивих дівчаток".

Як насправді виглядає Путін / Скріншот Threads

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