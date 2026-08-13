Вразив своїм низьким зростом: люди, які бачили Путіна наживо, описали терориста

Коротко:
- Як описують Путіна ті, хто бачив його наживо
- Що кажуть про його звички
У соціальній мережі Threads став вірусним пост про те, як насправді виглядає глава Росії - Володимир Путін.
Ті, хто бачив його наживо, описали диктатора і навіть поділилися рідкісними фотографіями з його молодості.
Так, користувач serjobatso поставив запитання: "Хто бачив Володимира Путіна наживо, розкажіть, який він?".
Відразу ж у коментарях йому почали відповідати та описувати особисті зустрічі з окупантом.
Користувачі відзначають його сірість, маленькі бігаючі очі, низький зріст, а також його постійні запізнення, як спосіб приниження своїх опонентів або просто людей, нижчих за статусом.
Тут один із очевидців зазначає, що Путін обожнює спізнюватися, щоб показати свою значущість і принизити тих, хто на нього чекає.
Користувачі неодноразово відзначають його дуже низький зріст.
А ще один коментатор зазначив, що Путін ніколи не дивиться в очі співрозмовнику.
Ще один цікавий факт описав ще один користувач. Він назвав Путіна педофілом, який хотів, щоб йому в літак посадили "красивих дівчаток".
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Про особу: Володимир Путін
Володимир Путін - президент Російської Федерації, проте Україна та низка інших країн світу не визнають легітимність виборів 2024 року в РФ.
Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції, а також спричинило валютну кризу в Росії. Військовим злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно) та Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн запровадили персональні санкції проти Путіна.
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.
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