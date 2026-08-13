РФ знайшла слабке місце Києва: чому балістичних ударів ставатиме все більше

Військовий експерт пояснив, що зупинити ракетний терор здатні лише балістичні ракети українського виробництва.

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Росія нарощуватиме удари балістичними ракетами / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Росія робить ставку на балістику, беручи приклад Ірану

Систем Patriot критично мало для захисту всієї України

Вихід - власні балістичні ракети для ударів по РФ

Країна-агресор Росія цілеспрямовано нарощує удари балістичними ракетами по Києву, оскільки наявних засобів протиповітряної оборони критично не вистачає для захисту всієї території країни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Іранці, в принципі, продемонстрували ефективність такого методу. Якими б не були армії - американська чи ізраїльська, - іранці їх оточили. Балістичними ударами вони довели ситуацію до того, що супротивники вже самі погодилися на перемир'я. Тобто й ізраїльтяни, й американці перестали наносити удари по іранській території", - розповів він. відео дня

За його словами, попри розголос навколо західних систем протиракетної оборони, жодна з них не гарантує стовідсоткового перехоплення ворожих цілей.

"Іранці фактично забезпечили собі безпеку за допомогою балістики, розуміючи ефективність саме такого роду ударів, від яких захиститися практично неможливо. Розрекламована американська система THAAD, розрекламована ізраїльська система Arrow 3, вона ж "Хец-3" або "Стріла-3", не перехопили всієї кількості балістичних ракет. Patriot теж не перехоплює все", - зазначив експерт.

Чому Patriot не врятує всю Україну

Проблема, за словами Світана, полягає не лише в ефективності ворожих ударів, а й у фізичній неможливості прикрити всю країну наявними засобами ППО.

"Але тут є ще одна проблема. Системи Patriot сьогодні розміщені у нас лише в кількох місцях. Територія України - 600 тисяч квадратних кілометрів. Наразі приблизно 100 тисяч окуповані, 500 тисяч - не окуповані. Щоб забезпечити захист цих 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 систем Patriot. А у нас немає навіть десятка", - наголосив Світан.

На тлі цього дефіциту частина посадовців покладає надії на власне виробництво ракет PAC-3, проте, за словами експерта, це не вирішить проблему масштабу.

"Давайте уявимо, що все вже сталося. Ми отримали ліцензію, запустили власне виробництво, виготовили мільйон ракет PAC-3. Вони лежать у Києві. Що вони захистять? Конча-Заспу. Саме тому, що там, образно кажучи, стоїть Patriot. А вся решта України буде відкрита для ударів російської балістики", - пояснив він.

Саме через цю нерівномірність прикриття, переконаний експерт, ворог зараз концентрує удари по столиці.

"Достатня кількість PAC-3 не прикриє всю Україну. Росіяни цим користуються. Чому саме зараз б'ють по Києву? Тому що PAC-3 немає, і на даний момент росіяни можуть пробивати Київ, оскільки ми не можемо його повністю прикрити", - каже Світан.

Навіть гіпотетичне вирішення проблеми з Києвом, за прогнозом полковника, не зупинить ворога, а лише перенаправить удари.

"Припустимо, завтра ми отримаємо мільйон PAC-3 і забезпечимо захист Києва. Куди почнуть наносити удари росіяни? По всій решті території України, де живуть такі самі українці, як і в Києві. За ефективністю ураження після балістичних ракет наступний рівень - вже ядерна зброя", - попередив він.

Patriot / Інфографіка: Главред

Ризик ескалації та власна балістика

Паралельно з нарощуванням балістичних ударів росіяни змінюють і тактику застосування дронів, аби виснажити систему протиповітряної оборони.

"Вони зменшили кількість крилатих ракет, тому що ми практично всі їх збиваємо. Зменшили навіть кількість тих самих "Гераней", тому що "Герані" з двигунами внутрішнього згоряння ми теж практично всі збиваємо. Зараз вони в основному намагаються використовувати "Герані" з турбореактивними двигунами, щоб виснажити нашу систему ППО, яка налаштована на протидію крилатим цілям", - розповів Світан.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Єдиний спосіб зламати цю логіку ворога, переконаний полковник, - це власна спроможність завдавати ударів у відповідь по території Росії.

"Вирішити її може лише достатня кількість власних балістичних ракет, які зможуть досягати Москви. Оптимальний варіант - запуск програми "Гром-2", проєкту "Сапсан", оперативно-тактичного ракетного комплексу з максимальною дальністю 500 кілометрів", - підсумував Світан.

Дивіться відео інтервʼю Романа Світана Главреду про захист від російської балістики:

Удари балістикою можуть стати щоденними

Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що Росія перебудувала схему повітряних атак і зробила основну ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, розраховуючи на щоденні удари меншими партіями.

За його словами, змінилася й сама арифметика обстрілів: замість трьох-чотирьох великих хвиль на місяць мова може йти вже про п'ять-шість масштабних запусків, а поодинокі пуски стали фактично щоденною практикою.

"Якщо говорити про 2, 3, 4, 5 ракет, то ворог практично кожну добу може завдавати ударів, пробувати завдавати", - зазначив він.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимир Тимошко говорив, що Росія наростила кількість ударів по цивільній інфраструктурі Чернігівщини, а найближчим часом їхня кількість лише зростатиме.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду. Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі.

Крім того, відомо, що Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій. Ці дрони країна-агресор може використовувати для проведення масованих комбінованих атак по території України.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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