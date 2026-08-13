"Бігає, хрюкає": 49-річний відомий актор розповів про роботу з 29-річною нареченою

Український актор В'ячеслав Довженко розповів про несподівані подробиці своїх стосунків із молодою нареченою.

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49-річний відомий актор розповів про роботу з 29-річною нареченою / колаж: Главред, фото: instagram.com/sldovgenko

Коротко:

В'ячеслав Довженко працює разом зі своєю нареченою Світланою в одному проєкті

Собака на прізвисько Джек любить їздити з ними на роботу

Український актор В'ячеслав Довженко розповів про те, як складаються його стосунки з нареченою Світланою. За словами артиста, кохана, яка молодша за нього на 20 років, працює разом з ним в одному проєкті, проте потрапила туди виключно завдяки своєму професіоналізму.

В інтерв’ю Styler.rbc.ua актор зазначив, що Світлана працює художницею з костюмів і не пов’язана з проєктом через нього. При цьому він зізнався, що спільна робота має й свої мінуси.

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"Чесно кажучи, мені це навіть трохи заважає, бо коли двоє людей зникають на роботі, це відчувається. Особливо страждає наш пес Джек, бо з ранку до вечора залишається вдома сам", - розповів Довженко.

За словами актора, іноді вони беруть улюбленця з собою на знімальний майданчик, але все залежить від локації, графіку та погодних умов.

Довженко розповів, що Джек із задоволенням їздить на зйомки, знайомиться з людьми та любить увагу оточуючих. Однак у сильну спеку подружжя воліє залишати собаку вдома, щоб песику було комфортніше перебувати в прохолоді.

"Джек дуже любить їздити з нами на роботу, бігає, хрюкає, знайомиться з усіма, такий дуже тактильний пес, любить, коли його гладять, розмовляють з ним. Але враховуємо погодні умови: у страшну спеку люди ледве витримували, тому він сидів вдома, у прохолоді", - розповів Довженко.

Джек / Фото: instagram.com/sldovgenko

В'ячеслав Довженко - особисте життя

Популярний актор В'ячеслав Довженко зважився на другий шлюб після багаторічного союзу з актрисою Ксенією Башею, який тривав 17 років і завершився у 2018 році. У колишнього подружжя підростають двоє спільних дітей - Іван і Василь, які залишаються важливою частиною життя артиста.

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Про особу: В'ячеслав Довженко В'ячеслав Довженко - український актор театру та кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в номінації "Найкраща чоловіча роль", повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінченний роман" тощо.

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