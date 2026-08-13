Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Полиці супермаркетів спорожніли: чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Марія Николишин
13 серпня 2026, 16:41
google news Підпишіться
на нас в Google
У ЦПД наголосили, що порожні полиці в частині магазинів - це збій у логістиці.
Полиці супермаркетів спорожніли: чи загрожує Україні дефіцит продуктів
Чи варто готуватися українцям до дефіциту продуктів / колаж: Главред, фото: Главред

Головне із заяви Коваленка:

  • Жодного дефіциту продуктів не прогнозується
  • Ситуація схожа на паливну кризу 2022 року
  • Ворог хоче посіяти паніку серед українців

Продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак країни-агресора Росії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, російська сторона веде системну кампанію в соцмережах, аби підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності.

відео дня

"Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках", - наголосив Коваленко.

Він закликав громадян зберігати холодну голову й не піддаватися штучно створеній тривозі, оскільки товарів у країні достатньо.

"Що потрібно ворогу? Створити ілюзію, що ніхто нічого не контролює, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цими речами, і люди змушені бігти в магазини, скупати останню гречку для того, щоб вона у них була. Не треба грати в цю гру", - підсумував керівник ЦПД.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Чи подорожчають продукти в Україні

Керівник Асоціації ритейлерів України Андрій Жук наголосив, що сучасна логістика українських мереж суттєво відрізняється від тієї, яка існувала у 2022 році.

Він підкреслив, що за цей час компанії створили резервні маршрути, знайшли альтернативних постачальників та розробили власні логістичні рішення.

"Безумовно, окремі компанії зазнали колосальних втрат. Десь можуть виникнути локальні перебої, затримки поставок або тимчасово зникнути окремі позиції. Але говорити про дефіцит продуктів чи товарів першої необхідності підстав немає", - каже Жук.

На його думку, фінальна вартість продуктів залежатиме не лише від логістики, а й від курсу валют, ціни на пальне, зарплат і рівня конкуренції на ринку.

Чому ростуть ціни на продукти
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на початку серпня гуртові ціни на кавуни в Херсонській області знизилися приблизно до 2 грн/кг, хоча у 2025 році у цей період продукцію продавали по 5–10 грн/кг.

У Державній службі статистики заявили, що у липні порівняно з червнем цього року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6% і 5,9%) подешевшали яйця та овочі.

Крім того, тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ціни на продукти новини України Андрій Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ втратила "очі" в Севастополі: Генштаб заявив про удар по важливому об'єкту

РФ втратила "очі" в Севастополі: Генштаб заявив про удар по важливому об'єкту

18:16Війна
Окупанти мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Окупанти мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

17:24Фронт
Полиці супермаркетів спорожніли: чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Полиці супермаркетів спорожніли: чи загрожує Україні дефіцит продуктів

16:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

Проблеми почнуть відступати: чотири знаки зодіаку входять у новий період

Проблеми почнуть відступати: чотири знаки зодіаку входять у новий період

У Кремлі заговорили про відновлення мирних переговорів: яку умову висунули

У Кремлі заговорили про відновлення мирних переговорів: яку умову висунули

Важкі часи позаду: на кого чекає потужна хвиля позитиву з 13 серпня

Важкі часи позаду: на кого чекає потужна хвиля позитиву з 13 серпня

Мухи зникнуть і не повернуться: простий домашній лайфхак без жодної краплі хімії

Мухи зникнуть і не повернуться: простий домашній лайфхак без жодної краплі хімії

Останні новини

18:16

РФ втратила "очі" в Севастополі: Генштаб заявив про удар по важливому об'єкту

18:06

"Королева чистоти" показала геніальний трюк для очищення вузьких місцьВідео

17:55

"Майбутнє невідоме": Ніколь Кідман вперше висловилася про розлучення після 19 років шлюбу

17:42

Постільна білизна буде без жодної складки: готельний трюк, який замінить праскуВідео

17:28

"Йому хочеться в це вірити": політолог розповів, чи зупинить Путін війнуВідео

Потрібно щонайменше 500 Patriot: Роман Світан — про захист України від ударів балістичною зброєюПотрібно щонайменше 500 Patriot: Роман Світан — про захист України від ударів балістичною зброєю
17:24

Окупанти мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

17:13

У трьох знаків зодіаку часто виникають проблеми з грошима - хто вони

17:10

"Сльози навертаються": Марта Адамчук розкрила, чому не народила до 40 років

16:55

Хліб залишатиметься свіжим значно довше: допоможе один предмет із кухні

Реклама
16:41

Полиці супермаркетів спорожніли: чи загрожує Україні дефіцит продуктів

16:36

Бункери мільярдерів: як світові еліти готуються пережити "Судний день"Відео

16:17

Досвідчені господині перед сном насипають сіль в унітаз: для чогоВідео

16:13

"Дуже за нього страшно": що відбувається з Дмитром Дікусаром на фронті

16:11

"Бігає, хрюкає": 49-річний відомий актор розповів про роботу з 29-річною нареченою

16:01

"Велика небезпека": експерт назвав смертоносні ракети, якими РФ б'є по Україні

15:57

Долар просів, євро різко обвалився: новий курс валют на 14 серпня

15:40

Розвідка без ворожнечі: хто придумав конфлікт між Будановим та Іващенком

15:23

Стилістка назвала модні аксесуари для осіннього гардероба 2026: що увійшло в списокВідео

15:18

У Кремлі заговорили про відновлення мирних переговорів: яку умову висунули

15:15

Долар та євро можуть здивувати: банкір розповів, чого чекати найближчим часом

Реклама
14:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці автомобіля на скелі за 25 с

14:47

Гороскоп Таро на завтра, 14 серпня: Тельцям — радість, Ракам — пропозиція

14:43

"Вона вигорить зсередини": Друзенко пояснив, скільки триватиме війнаПогляд

14:36

Отримають своє: кого Всесвіт змусить повірити у власну цінність

14:14

Відверті зізнання Тіни Кароль та Наталки Денисенко: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок"

14:12

Чому дівчатам не можна 14 серпня виходити з дому в старому вбранні: яке свято

13:59

Рибалки зі стажем будуть заздрити: як наловити гору риби в серпні

13:54

"Прийшли в піжамах": Денисенко вийшла заміж у нічній сорочціВідео

13:31

За банкрутством держвиробника молока на Житомирщині може стояти оточення екс-нардепа Дмитренка - ЗМІ

13:31

Вразив своїм низьким зростом: люди, які бачили Путіна наживо, описали терориста

13:22

Україна повернула 261 тіло загиблих військових - що відомо

13:14

Як назвати сина у 2026 році: трендові імена для хлопчиків

12:59

"Намагаюсь ужитися": Олена Шоптенко сказала, чи повернеться до України

12:31

РФ може розширити удари по енергетиці восени: у ГУР попередили про нові цілі ворога

12:27

Прогнози помилялися 7 разів: де відбудеться Євробачення 2027Відео

12:19

В Севастополі підірвали зрадника, який запускав ракети по українцях - ЗМІ

11:55

"Євробачення" оновило правила для країн у стані війни: чи стосується це України

11:50

Кішка дожила до 31 року: господар поділився несподіваним секретом її довголіття

11:39

Китайський гороскоп на завтра, 14 серпня: Бикам - порядок, Собакам - суперництво

11:35

На Україну суне спека: синоптик попередила про різку зміну погоди

Реклама
11:33

Російський блогер злив "компромат" на Раміну: у її прес-службі відреагували

11:28

Помідори залишатимуться свіжими значно довше: секретний спосіб зберігання

11:04

Малосольні огірки за 5 хвилин: смачний рецепт для бутербродів, бургерів і салатів

10:57

Путін загострив ситуацію: Японія висловила протест РФ через Курильські острови

10:46

"Мені треба погуглити": дружина Алека Болдвіна відверто розповіла про свій діагноз

10:45

"Обкурений і погано співає": Дан Балан зганьбився нетверезими виступами

10:35

Туї більше не жовтітимуть і стануть густими: допоможе секретний засіб із кухні

10:18

Рецепт домашнього морозива з трьох інгредієнтів - готується 35 хвилин

10:04

Помер "хрещений батько російського шансону", родом з України - що сталося

09:53

Білі кухні вже не в моді: який відтінок визнано найкращим для дому

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти