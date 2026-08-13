Полиці супермаркетів спорожніли: чи загрожує Україні дефіцит продуктів

У ЦПД наголосили, що порожні полиці в частині магазинів - це збій у логістиці.

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Чи варто готуватися українцям до дефіциту продуктів / колаж: Главред, фото: Главред

Головне із заяви Коваленка:

Жодного дефіциту продуктів не прогнозується

Ситуація схожа на паливну кризу 2022 року

Ворог хоче посіяти паніку серед українців

Продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак країни-агресора Росії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, російська сторона веде системну кампанію в соцмережах, аби підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності.

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"Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках", - наголосив Коваленко.

Він закликав громадян зберігати холодну голову й не піддаватися штучно створеній тривозі, оскільки товарів у країні достатньо.

"Що потрібно ворогу? Створити ілюзію, що ніхто нічого не контролює, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цими речами, і люди змушені бігти в магазини, скупати останню гречку для того, щоб вона у них була. Не треба грати в цю гру", - підсумував керівник ЦПД.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Чи подорожчають продукти в Україні

Керівник Асоціації ритейлерів України Андрій Жук наголосив, що сучасна логістика українських мереж суттєво відрізняється від тієї, яка існувала у 2022 році.

Він підкреслив, що за цей час компанії створили резервні маршрути, знайшли альтернативних постачальників та розробили власні логістичні рішення.

"Безумовно, окремі компанії зазнали колосальних втрат. Десь можуть виникнути локальні перебої, затримки поставок або тимчасово зникнути окремі позиції. Але говорити про дефіцит продуктів чи товарів першої необхідності підстав немає", - каже Жук.

На його думку, фінальна вартість продуктів залежатиме не лише від логістики, а й від курсу валют, ціни на пальне, зарплат і рівня конкуренції на ринку.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на початку серпня гуртові ціни на кавуни в Херсонській області знизилися приблизно до 2 грн/кг, хоча у 2025 році у цей період продукцію продавали по 5–10 грн/кг.

У Державній службі статистики заявили, що у липні порівняно з червнем цього року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6% і 5,9%) подешевшали яйця та овочі.

Крім того, тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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