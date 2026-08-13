Окупанти мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.

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Росіяни просунулися у Марковому / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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З’явилася оновлена мапа бойових дій

Війська РФ просунулися на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій зафіксувавши нові зміни на фронті. Так, окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині.

Про зміни на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у четвер, 13 серпня.

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Згідно з оновленою мапою, окупаційні війська РФ просунулися у селі Маркове Костянтинівської міської громади Краматорського району.

Росіяни просунулися у Марковому / Фото: DeepState

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Марковому", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Мапа DeepState / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення.

Яка мета літнього наступу РФ - думка експерта

Російські війська під час літньої кампанії можуть зосередити основні зусилля на Донецькому напрямку, оскільки прагнуть встановити контроль над низкою стратегічно важливих міст регіону. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю Главреду.

За його словами, найближчими цілями окупантів можуть стати Покровськ, Костянтинівка, а також Краматорськ і Слов’янськ.

"Гадаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно вирішити питання з Покровськом, Костянтинівкою і, звісно, Краматорськом та Слов’янськом", - зазначив Ступак.

Експерт вважає, що захоплення Покровська та Костянтинівки могло б суттєво вплинути на подальший перебіг бойових дій, оскільки ці міста мають важливе логістичне та стратегічне значення.

Ступак також спрогнозував, які наслідки можуть виникнути для фронту, якщо російським військам вдасться встановити контроль над цими населеними пунктами.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Збройні сили України в ході контрнаступу на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Контрнаступальні операції демонструють здатність України здійснювати відносно значні тактичні просування та відновлювати окремі елементи механізованого маневрування на локалізованих ділянках лінії фронту. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як писав Главред, наприкінці липня окупаційна армія країни-агресора Росії зробила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Раніше повідомлялося, що з січня по серпень 2026 року українські військові провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Під контроль України повернулися 26 населених пунктів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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