Було сім "прильотів", Севастополь без світла: "Мадяр" підтвердив удари по Криму

У СБС розповіли про успішну атаку на Балаклавську ТЕС.

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Дрони атакували головну електроподстанцію Севастополя / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

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ЗСУ за одну ніч уразили 48 військових цілей у тилу ворога

По ключовій електропідстанції Севастополя завдано 7 ударів

Окуповане місто повністю залишилося без енергопостачання

Сили безпілотних систем України підтвердили успішні удари по головній електропідстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла.

"Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт… Виходить, що "чекає" поки що тільки Камчатка", — іронічно написав у Telegram командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

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По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

"Вночі 24 червня вийшла з ладу головна електроподстанція Севастополя, яка розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС (ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь"), — розповів "Мадяр".

Операцію виконали підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем за координації, знову ж таки, Центру глибинного ураження СБС.

Загалом за ніч українські безпілотники результативно вразили 48 оперативних і планових військових цілей у тилу російських військ на тимчасово окупованих південних територіях.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

У Севастополі — блекаут: подробиці атаки 24 червня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 24 червня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою. Над різними районами півострова місцеві жителі фіксували проліт ракет або реактивних дронів. Вибухи прогриміли в Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Гвардійському.

Найсерйозніші наслідки були зафіксовані в Севастополі, де під ударом опинилася Балаклавська ТЕС.

Було три "влучання" по електроподстанції ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", яка забезпечує електроенергією весь Севастопольський енергорайон і є основним вузловим об’єктом у Севастополі.

Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв підтвердив атаку на енергооб’єкти та заявив, що в Севастополі запроваджено особливий режим. За його словами, екстрені служби намагаються оцінити масштаби пошкоджень, а місто на деякий час залишається без світла.

Зазначимо, що червень для окупованого острова став дуже "спекотним". Особливо друга половина місяця відзначилася безпрецедентною за щільністю та безперервністю серією комбінованих ударів. Детальніше читайте в матеріалі: Крим у пастці: як Україна реалізує стратегію ізоляції півострова і що буде далі.

Найближчим часом Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів".

Про це він повідомив в інтерв’ю журналісту, блогерові Сергію Пейчеву на YouTube-каналі PRESSING.

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

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Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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