Уражено одразу чотири кораблі: Україна провела масштабну операцію в тилу РФ

Сили оборони вперше застосували в одній операції чотири типи ракет і десяток дронів.

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Подробиці удару по Новоросійську / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/GeneralStaff.ua

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Генштаб підтвердив ураження чотирьох кораблів РФ

Зеленський назвав операцію успішною

Уперше разом спрацювали "Паляниця" і "Пекло"

Сили оборони України в ніч на 12 серпня уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Пошкоджень різного ступеня зазнали чотири військові кораблі противника. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За попередніми даними, це фрегати проєкту 11356 "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" і сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".

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"Інформація уточнюється. Сили оборони України послідовно знижують спроможність російської федерації продовжувати збройну агресію", - йдеться у повідомленні.

Деталі удару по Новоросійську

Водночас президент України Володимир Зеленський написав, що уперше в одній операції злагоджено спрацювали "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" та БЕК "Сарган" і "Мамай".

Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

"Комбіноване застосування далекобійних санкцій нашою зброєю. Успішна операція. Вдячний воїнам за влучність і розробникам та виробникам нашої зброї за відчутне посилення українських засобів", - наголосив він.

За його словами, серед результатів операції важливо відзначити ураження кораблів російського флоту, які ховалися в бухті Новоросійська.

"Зокрема, за перевіреними даними, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великий десантний корабель, корвет та інші судна. Є ураження й інших російських об’єктів, що працювали на фінансування війни. Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити", - зауважив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна буде спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності.

"Сьогодні разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБС ЗСУ та представниками Служби безпеки України визначили пріоритети на найближчий час", - підсумував президент.

Удари по Криму можуть зрости

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Сили безпілотних систем могли б працювати по військових цілях в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби кошти від західних партнерів надходили вчасно.

За його словами, забезпечення підрозділу технікою для повноцінної роботи в цьому напрямку становить лише 14% від потреби, і вузьке місце тут не в українській промисловості.

"Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни", - підкреслив він.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Удари по кораблях РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 1 серпня потопили в Чорному морі великий підсанкційний контейнеровоз Росії Yanina, місткістю понад 100 тисяч тонн, який ішов під російським прапором.

Сили оборони України у ніч на 18 липня уразили сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі. Це вже другий подібний корабель, уражений Силами оборони за останні два дні.

14 липня військово-Морські Сили ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ країни-агресорки Росії "Ізумруд". Українські військові моряки потопили це судно морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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