'Намагаюсь ужитися': Олена Шоптенко сказала, чи повернеться до України

За словами Шоптенко, остаточне рішення залежатиме насамперед від ситуації з безпекою, а також від інших обставин.

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Олена Шоптенко розповіла, чи повернеться вона до України / колаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Коротко:

Олена Шоптенко живе в Австрії

Питання повернення додому для Шоптенко залишається відкритим

Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шоптенко, яка після початку повномасштабного російського вторгнення виїхала за кордон разом із сином, розповіла про можливе повернення додому.

У Instagram артистка зізналася, що тема повернення в Україну для неї залишається непростою. За словами Шоптенко, остаточне рішення залежатиме насамперед від ситуації з безпекою, а також від інших обставин.

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"Дуже складне й болюче питання. Якщо дозволить ситуація з безпекою, я б хотіла повернутися. Однак остаточне рішення я прийматиму з огляду на обставини, враховуючи не лише свої бажання, а й те, що буде краще для сина, який і так пережив достатньо стресу під час несподіваного переїзду та адаптації в новій країні", - написала хореографка.

При цьому Шоптенко зазначила, що її нинішнє життя в Австрії викликає в неї неоднозначні почуття. Незважаючи на адаптацію до нових умов, питання повернення додому для неї залишається відкритим.

"У мене дуже різні відчуття від Відня, зараз я намагаюся з ним "ужитися". Це дуже гарне архітектурне місто, у ньому відчувається велич та історія. З іншого боку - для мене воно таке вилизане, вичищене, що іноді в ньому не відчувається душі. А може, я просто дуже сумую за домом і за місцями, де народилася й виросла. А якщо говорити про системи, то мені не все подобається в соціальних системах Відня, зокрема, у медичній", - зазначила Олена.

Фото: instagram.com/stories

Олена Шоптенко / інфографіка: Главред

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Про особу: Олена Шоптенко Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореографка, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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