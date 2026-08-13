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"Велика небезпека": експерт назвав смертоносні ракети, якими РФ б'є по Україні

Анна Косик
13 серпня 2026, 16:01
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Російські балістичні ракети не завжди спрацьовують однаково.
'Велика небезпека': експерт назвав смертоносні ракети, якими РФ б'є по Україні
Російська балістика зараз дуже небезпечна для українців / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Що сказав Світан:

  • Усі ракети, якими РФ б'є по Україні, небезпечні для мирного населення
  • Ворог по-різному застосовує кожен тип озброєння, що підвищує певні ризики

Країна-агресорка Росія посилила удари ракетами по Україні. При цьому усі типи ракет, якими ворог обстрілює українські міста, є дуже небезпечними. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він зазначив, що питання лише в тому, по яких об'єктах РФ спрямовує ракети і яку бойову частину встановлено на носії. Наприклад, класичний сценарій ударів по нерухомих об'єктах передбачає боєприпас із потужним підривним ефектом, розрахований на конструкції.

відео дня

"Росіяни використовують, припустимо, "Іскандер" з осколково-фугасною бойовою частиною, завданням якої є зруйнувати будову, будівлю або вразити певну площу. Там приблизно півтонна бойова частина", - пояснив Світан.

'Велика небезпека': експерт назвав смертоносні ракети, якими РФ б'є по Україні
Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Другий варіант оснащення ракет касетною "начинкою" - має принципово інше призначення. Ефективність такого боєприпасу різко змінюється залежно від того, чи є між ним і жертвою перешкода у вигляді стін і перекриттів.

"Для закритої будівлі касетна бойова частина може бути не настільки небезпечною, як осколково-фугасна. А ось на відкритій площі, де перебувають люди, цивільне населення, особовий склад чи техніка, касетна бойова частина дуже небезпечна, бо вражає більшу площу", - наголосив експерт.

Окремий пласт загрози Світан пов'язує із зенітними керованими ракетами, які противник переорієнтував на наземні цілі, хоча спроєктовані вони були під перехоплення авіації.

Дивіться відео про захист від російської балістики:

Механіка штатної роботи С-400 побудована на тому, що ракета спрацьовує дистанційно ще до зіткнення з об'єктом.

"Вона підривається в повітрі перед ціллю і створює хмару з елементів ураження, коли збиває літак чи крилату ракету", - вказує експерт.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Під час застосування по цілях на землі такий підрив може відбуватися так само у повітрі, і тоді ключовим фактором стає геометрія, за якою розлетиться 150-кілограмова бойова частина, яка містить тисячі елементів.

"Все залежить від того, на якій висоті відбувається підрив і яку площу ці елементи можуть розлетітися. Для особового складу і цивільного населення це дуже велика небезпека", - попереджає Світан.

Альтернативний варіант застосування цієї ж ракети - ударний режим із детонацією безпосередньо при контакті з поверхнею. У такому випадку спрацьовує вже осколково-фугасний вплив, і 150 кілограмів вибухівки, за словами експерта, також є чималим показником.

РФ змінює тактику ударів - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного експерта Олександра Мусієнка, Росія перебудувала схему повітряних атак і зробила основну ставку на балістичні ракети та реактивні безпілотники, розраховуючи на щоденні удари меншими партіями.

Ймовірна причина такого поспіху - сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для комплексів Patriot, чим противник намагається скористатися як тимчасовим "вікном можливостей".

Географія цілей при цьому виходить далеко за межі столиці. Крім Києва, який постійно залишається в полі зору окупантів, під балістичними ударами регулярно опиняються Запоріжжя, Харків та Дніпро.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Раніше, 11 серпня, стало відомо, що ДТЕК Нафтогаз повідомила про призупинення видобутку газу на одному з об'єктів компанії в Полтавській області через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру компанії.

Напередодні стало відомо, що Росія змінила тактику застосування північнокорейських балістичних ракет КН-23 проти України. Замість масованих залпів окупанти запускають їх поодинці під час комбінованих ударів.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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