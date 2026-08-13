Україна повернула 261 тіло загиблих військових - що відомо

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- В Україну повернули 261 тіло загиблих ймовірно українських бійців
- Особи загиблих встановлюватимуть слідчі та експерти
В рамках репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які за словами російської сторони належать українським захисникам. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
"Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих", - йдеться в повідомленні.відео дня
Зазначається, що повернення тіл стало результатом спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.
Окремо в КШППВ подякували міжнародним партнерам за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.
"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - зазначили у штабі.
Повернення загиблих військових - останні новини за темою
Як писав раніше Главред, вУкраїну повернули 501 тіло загиблих, яких російська сторона визначає як українських військовослужбовців.
Нагадаємо, 18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформував про повернення 522 тіл, які, за твердженнями російської сторони, належать українським захисникам.
16 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про черговий етап репатріації, під час якого було повернуто 528 тіл загиблих.
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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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