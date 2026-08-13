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"Йому хочеться в це вірити": політолог розповів, чи зупинить Путін війну

Руслана Заклінська
13 серпня 2026, 17:28
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Політолог Іван Преображенський зауважив, що лідер РФ схильний сприймати інформацію, яка підтверджує його думку.
'Йому хочеться в це вірити': політолог розповів, чи зупинить Путін війну
Путін боїться зупинити війн / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 67 ОМБр

Ключові тези Преображенського:

  • Путін продовжуватиме війну, незважаючи на проблеми в РФ
  • Припинення війни може створити для Путіна серйозні проблеми
  • Кремль продовжить приховану мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, продовжить війну проти України, попри проблеми в економіці РФ, ситуацію на фронті та удари українських військових по території Росії. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

За його словами, особисті інтереси Путіна не обов’язково збігаються з інтересами Росії. Для російського диктатора припинення війни може створити серйозні проблеми, тому він зацікавлений у її продовженні незалежно від реального становища на фронті та в економіці.

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"Інтерес Путіна полягає в тому, щоб продовжувати війну незалежно від того, наскільки Росія її виграє чи програє. Бо припинення війни ставить перед Путіним такі проблеми, які він, можливо, не вирішить", - пояснив Преображенський.

Експерт вважає, що найближчим часом Кремль продовжуватиме агресію та приховану мобілізацію. При цьому Путін, імовірно, уникатиме різких рішень усередині країни-агресора, які можуть посилити невдоволення населення та стати каталізатором масштабних протестів.

Дивіться відео інтервʼю Івана Преображенського Главреду про причини зняття партії "Яблуко" з виборів до Держдуми РФ:

"Його особистий вибір - продовжувати війну незалежно від того, як це позначається на російській економіці та наскільки реально великі шанси на перемогу. Йому хочеться в це вірити. І він, очевидно, цілком у це вірить і готовий сприймати лише ту інформацію, яка підтверджує його ідеї", - зазначив політолог.

Чим обернеться для Путіна мобілізація - думка експерта

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків та ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран розповів Главреду, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може завдати серйозного удару по економіці країни-агресорки Росії, яка вже втратила значну частину запасу міцності цивільного сектору. Такий крок здатен поглибити кризу та послабити можливості Кремля фінансувати війну.

Шапран також звернув увагу на скорочення російських резервів та проблеми найбільших компаній. За його оцінкою, від початку 2026 року РФ продала близько 44 тонн золота, а цивільні галузі перебувають у глибокому мінусі.

"Того запасу міцності в цивільних галузях, який у них був навіть на початку 2024 року, зараз уже немає. Вони розтратили оборотні кошти", - заявив економіст.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Путін поставив перед новопризначеними командирами завдання захопити всю Донецьку область до кінця року. Військовий кореспондент Роберт Фокс не виключає нової хвилі мобілізації, яка потенційно могла б дати до 600 тисяч людей.

Зеленський заявив про наявність спільного з партнерами плану, що має змусити. У своїй промові він назвав ситуацію на фронті ключовим фактором для переговорної позиції.

Командир 95-ї бригади Руслан Маришев заявив, що Путін уже не є єдиною фігурою, від якої залежить функціонування російської державної машини. На його думку, що смерть Путіна не призведе до завершення війни, оскільки система репресій продовжить працювати незалежно від лідера.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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