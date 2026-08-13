"Дуже за нього страшно": що відбувається з Дмитром Дікусаром на фронті

Ви дізнаєтеся:
- Де зараз перебуває Дмитро Дікусар
- Що Наталія Холоденко розповіла про його службу в ЗСУ
Українська психологиня Наталія Холоденко поділилася відвертими думками про хореографа та зірку шоу "Танці з зірками" Дмитра Дикусара, який з березня 2022 року захищає країну в лавах Збройних сил України. В інтерв’ю Олесі Бацман психологиня розповіла, чому дуже хвилюється за свого друга.
Холоденко зазначила, що підтримує постійний зв'язок із танцюристом і періодично листується з ним, проте щоразу відчуває сильну тривогу за його життя. Психологиня усвідомлює, що її друг постійно перебуває в небезпеці.
"Це така болюча для мене тема, тому що, з одного боку, я ним шалено пишаюся, а з іншого - мені завжди дуже за нього страшно", - відверто поділилася Наталія.
Психологиня наголосила, що Дікусар не просто проходить службу, а виконує завдання на найнебезпечніших ділянках фронту. За її словами, хореограф свідомо відмовився від комфорту та високих доходів заради захисту України.
"Діма - він саме в гарячих точках. Він пожертвував усім, що в нього було. Ось це точно. Тобто він людина, яка заробляла дуже хороші гроші й могла б ще довго насолоджуватися цивільним життям", - підсумувала Холоденко.
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Про персону: Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшу популярність здобув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що вступив до лав ЗСУ. Відтоді він захищає Україну на фронті.
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