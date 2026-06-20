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Масований наліт дронів на Крим: під удар могла потрапити важлива ТЕС

Марія Николишин
20 червня 2026, 08:55
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Місцеві мешканці заявляли про гучні вибухи на півострові.
Масований наліт дронів на Крим: під удар могла потрапити важлива ТЕС
Крим атакували дрони / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У ніч на 20 червня в Криму зафіксували вибухи
  • Під ударом могла опинитися стратегічна Таврійська ТЕС
  • Відомо про пожежі на двох об’єктах

У ніч на суботу, 20 червня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Під масовану атаку безпілотників могла потрапити стратегічна Таврійська ТЕС. Про це пише OSINT-канал Exilenova+.

Зокрема, місцеві мешканці заявляли про вибухи на півострові та наліт "невідомих дронів".

відео дня

За свідченнями очевидців, кілька вибухів було зафіксовано в районі Таврійської ТЕС, після чого там спалахнула пожежа, а в небо піднявся густий чорний дим.

"Таврійська ТЕС (Сімферопольська ПГУ-ТЕС) — парогазова електростанція потужністю 470 МВт", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано пожежу після атаки на газорозподільну станцію в районі села Журавлівка Сімферопольського району.

Масований наліт дронів на Крим: під удар могла потрапити важлива ТЕС

Сценарій деокупації Криму

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що російські війська реально витіснити з Криму за півтора-два роки.

За його словами, Крим - це оперативний котел, який затиснутий між Чорним і Азовським морями.

"Вхід-вихід один - з півночі, ну або зі сходу, через Тамань, але цей шлях легко перерізати, навіть далекобійними засобами ураження. Можна звільнити Крим, не втративши жодного життя наших військовослужбовців", - переконаний він.

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 червня у кількох містах окупованого Криму пролунали вибухи. Зокрема, серію вибухів чули в окупованому Севастополі, в Армянську, зокрема в районі заводу "Кримський титан", а також у районі аеродромів Кача та Саки й авіабази в Гвардійському.

У ніч на 18 червня дрони також атакували тимчасово окупований Крим — під удар безпілотників потрапив залізничний міст через Північно-Кримський канал, який розташований неподалік від села Роздольне Ічкінського району.

У ніч на 13 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по заводу "Кримський Титан" в тимчасово окупованому Армянську в Криму. Внаслідок атаки виробництво було призупинено.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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