Крах Путіна в Криму неминучий, Кремль не переживе втрату півострова — The Hill

Фінальним акордом цієї боротьби стане повне знищення Керченського мосту.

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Повний крах російських військ настане після руйнування Керченського мосту / Колаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНІАН, скріншот

Про що пише The Hill:

Кінець присутності російської армії в Криму стрімко наближається

Україні достатньо зробити півострів непридатним для військ РФ

Фіналом боротьби стане повне знищення Керченського мосту

Крим стане вирішальним полем битви у війні Росії проти України. Кінець російської військової присутності на окупованому півострові стрімко наближається. Києву навіть не обов’язково повертати Крим силою — достатньо лише зробити його непридатним для використання російською армією.

Таку думку в статті для The Hill висловили експерт з питань національної безпеки та військової розвідки Марк Тот і полковник армії США у відставці Джонатан Світ, який понад 30 років служив у військовій розвідці та у 2012–2014 роках очолював відділ взаємодії розвідки Європейського командування США.

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"Кінець Путіна в Україні наближається. Росія не може й надалі терпіти такі військові втрати", — пишуть автори статті.

У вівторок генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що армія РФ втрачає до 35 тисяч російських солдатів щомісяця. Він також заявив, що Москва витрачає 50 відсотків свого державного бюджету на армію.

"Економіка Путіна, як і його військова машина, працює на межі своїх можливостей", — йдеться у статті.

На думку авторів, ситуація в Криму, ймовірно, погіршиться. З перших місяців повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Україна методично розгорнула військову кампанію, спрямовану на ослаблення та ізоляцію російських сил, що базуються на стратегічно важливому чорноморському півострові.

Автори перелічили всі найуспішніші операції сил оборони України:

удар по порту Бердянська балістичними ракетами в березні 2022 року;

знищення флагмана Чорноморського флоту РФ — крейсера "Москва" — ракетою "Нептун";

серія ударів ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по Севастополю, після яких Росія вивела штаб Чорноморського флоту з Криму та перебазувала більшу частину кораблів до Новоросійська;

удари безпілотниками по авіабазі Саки, в результаті яких були знищені або пошкоджені російські літаки та склади боєприпасів;

підрив Керченського мосту в жовтні 2022 року, що став важливим кроком до ізоляції окупованого півострова;

масштабне розширення ударів по Криму у 2023 році із застосуванням морських дронів, крилатих ракет та рейдів сил спеціальних операцій;

пошкодження підводного човна "Ростов-на-Дону" та великого десантного корабля "Мінськ";

рейд українського спецназу на мис Тарханкут;

нарощування ударів по російських ремонтних базах, пунктах управління та логістичних об’єктах;

застосування далекобійних ракет ATACMS у 2024 році, що суттєво ускладнило дії російських військ на півострові;

систематичні удари по російських системах ППО, нафтобазах, паливних об’єктах, енергетичній інфраструктурі та військових базах у Криму у 2025–2026 роках.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Україна також посилює військовий контроль над російським сухопутним мостом, що з’єднує Росію з Кримом. Ключовий російський логістичний маршрут тепер доступний лише для військових перевезень, які постійно блокуються українськими безпілотниками, що робить значну його частину непридатною для використання.

"Кінець Путіна в Криму близький. Крим — вирішальна територія цієї війни. Україні навіть не потрібно його відвойовувати — їй достатньо лише зробити його непридатним для використання російськими військовими. Цей день стрімко наближається", — впевнені військові експерти.

Тот і Світ припускають, що боротьба за Крим, найімовірніше, завершиться остаточним руйнуванням Україною Керченського мосту Путіна вартістю 4 мільярди доларів.

"Чи зможе Путін політично пережити втрату Криму на користь України? Ми в цьому сильно сумніваємося", — підсумували вони.

Кримський міст / Інфографіка: Главред ​

Операції України в Криму — новини

Як писав Главред, червень для окупованого острова став дуже "спекотним". Особливо друга половина місяця відзначилася безпрецедентною за щільністю та безперервністю серією комбінованих ударів.

24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

Загалом за ніч українські безпілотники результативно вразили 48 оперативних і планових військових цілей у тилу російських військ на тимчасово окупованих південних територіях.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

Особливо потужна пожежа спалахнула в Керчі. За попередніми даними, після удару загорівся резервуар на території Керченської ТЕЦ у районі Аршинцевого. Моніторингові групи, посилаючись на супутникові знімки, повідомили про димовий шлейф довжиною близько 47 кілометрів.

У ніч на 22 червня в Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Місцеві жителі повідомляли про тривалу детонацію. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи знову лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

20 червня було завдано удару по Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Імовірно, було уражено паливний резервуар. Через супутні удари по газорозподільних станціях та енергомережах окупаційна влада була змушена запровадити графіки відключення світла у Севастополі, Ялті, Джанкої та Алушті.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив 24 червня, що операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат.

Крим перетвориться на острів — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів".

"По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів", — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати "несподівані наслідки" для російської сторони.

Крим стане кінцем путінського режиму — Мадяр

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) вважає, що російський диктатор Володимир Путін до останнього триматиметься за Крим.

За його словами, український півострів є для РФ "головним трофеєм війни", навіть якщо він перебуватиме в режимі "острова".

"При цьому Крим як плацдарм для атак на Україну — це вже військовий абсурд. Далі – повний провал ППО, пробивання залишків флоту, зупинка тіньової економіки, тотальне вичерпання ресурсів і логістики, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун тощо. Годуй, бункерний діду, дотаціями – але не мрій контролювати: як було, вже не буде", – підкреслив Мадяр.

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Про джерело: The Hill The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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