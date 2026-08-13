Незручний момент з Меган Маркл на червоній доріжці став вірусним: що сталося

Меган Маркл опинилася в незручній ситуації, яка потрапила на відео.

https://glavred.net/starnews/nelovkiy-moment-megan-markl-na-krasnoy-dorozhke-stal-virusnym-chto-proizoshlo-10788227.html Посилання скопійоване

Меган Маркл опинилася в незручній ситуації / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

Чому обговорюють Меган Маркл

Який епізод потрапив на камеру

Меган Маркл опинилася в центрі обговорень після появи вірусного відео з благодійного вечора в Канаді.

Як пише Page Six, на кадрах зафіксовано момент, який користувачі соцмереж визнали незручним: під час виходу на червону доріжку продюсер Девід Фостер, на думку багатьох, проігнорував простягнуту руку герцогині Сассекської.

відео дня

Меган Маркл вийшла на червону доріжку / Скріншот YouTube

Інцидент стався на заході, присвяченому 40-річчю фонду Фостера, де Меган і принц Гаррі були серед почесних гостей. На відео видно, як Маркл намагається привітати музиканта, однак він проходить повз, приділяючи увагу Гаррі. Цей епізод швидко розлетівся в мережі та викликав бурхливі суперечки: одні вважали це демонстративним "ігнором", інші - звичайним непорозумінням.

Пізніше ситуація отримала пояснення. Джерела стверджують, що ніякого конфлікту не було: Меган і Фостер вже встигли привітатися раніше, ще до виходу на червону доріжку. Сам продюсер також підкреслив, що відео вирване з контексту і не відображає реальних стосунків між ними.

Відомо, що Фостер і принц Гаррі підтримують тісні дружні стосунки, а його дружина Кетрін Макфі давно знайома з Меган - ще зі шкільних років. Після "незручного" епізоду пара продовжила спілкування і навіть разом позувала фотографам.

Меган Маркл / Інфографіка Главред

Незважаючи на пояснення, відео продовжує набирати перегляди, а користувачі мережі активно обговорюють, чи був це випадковий момент, чи все-таки прихований сигнал.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що онук легендарної української співачки Софії Ротару, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, продемонстрував своє спортивне тіло та уривок зі свого тренування.

Раніше також люди, які бачили терориста Путіна наживо, поділилися своїми враженнями від зустрічі з диктатором.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред