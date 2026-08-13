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Обстрілів стане більше: РФ готує удари по цивільних об'єктах в одній області

Марія Николишин
13 серпня 2026, 18:37
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Росіяни намагаються зруйнувати транспортне сполучення та зупинити постачання продуктів у регіон.
Обстрілів стане більше: РФ готує удари по цивільних об'єктах в одній області
Росія хоче посилити обстріли Чернігівщини / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ наростила удари по цивільних об'єктах Чернігівщини
  • Цілі - АЗС, склади з продуктами, логістичні центри

Країна-агресор Росія наростила кількість ударів по цивільній інфраструктурі Чернігівщини, а найближчим часом їхня кількість лише зростатиме. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимир Тимошко в ефірі "Суспільне Студія".

За його словами, перелік цілей ворога помітно змінився: замість поодиноких атак на прифронтові громади росіяни системно працюють по об'єктах, від яких залежить щоденне життя регіону.

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"Ворог збільшує кількість ударів, і саме ударів по цивільній інфраструктурі, яка пов'язана з місцями логістичних центрів, із автозаправними станціями, зі складськими приміщеннями, в яких зберігаються продукти та інші речі. Вони намагаються створити, скажімо так, короткострокові блекаути в транспортній сфері, в постачанні продуктів, у харчуванні", - наголосив він.

Начальний поліції переконаний, що інтенсивність обстрілів лише зростатиме.

"Інтенсивність обстрілів буде нарощуватися, і ми не можемо говорити, що безпекова ситуація взагалі покращується", - сказав Тимошко.

РФ почала атакувати Чернігівщину "Бандеролями"

Крім того, росіяни почали атакувати Чернігівщину "Бандеролями". Головна проблема цієї зброї - не потужність, а те, як мало часу вона залишає на реакцію протиповітряної оборони та людей.

"У чому специфіка цієї ракети? Є факти, коли ми не бачимо, скажімо, виходу цієї ракети, а бачимо вже безпосередньо в момент нанесення удару, в останній період, коли вона заходить на удар. Це, звісно, створює труднощі і для населення, і для нас", - підсумував начальник поліції.

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Росія може посилити удари по українській енергетиці

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду.

За його словами, серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі.

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 13 серпня, російська окупаційна армія атакувала портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. В результаті атаки є пошкодження, виникла пожежа.

Вдень 13 серпня на Одещині російський реактивний "Шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів та поїзна бригада були евакуйовані в безпечне місце. Серед них постраждалих немає.

Водноча в ГУР попередили, що Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій. Дрони країна-агресор може використовувати для проведення масованих комбінованих атак по території України.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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