У Польщі зірвали замах на 'незручну для Путіна' людину - Туск

У Варшаві затримали росіянина, якого, за даними влади, завербували спецслужби РФ для підготовки вбивства.

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У Польщі затримали російського агента / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, European Union

Що відомо:

У Польщі затримали росіянина, завербованого спецслужбами РФ

Він готував вбивство громадянина США та України

Замах планували здійснити у Варшаві

У Польщі затримали громадянина Росії, якого завербували російські розвідувальні служби для підготовки вбивства громадянина США та України. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Polsat News.

Затримання відбулося 7 серпня у результаті спільної операції Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та поліції. За словами Туска, росіянин мав здійснити замах у Варшаві. Його потенційною жертвою був чоловік із подвійним громадянством - США та України.

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Імені потерпілого польська влада не розкриває. Туск зазначив лише, що ця людина була "незручною з точки зору режиму Путіна".

"Це перший випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на американського громадянина на території іншої країни НАТО, саме на території Польщі, у Варшаві", - заявив польський прем'єр.

За словами Туска, цей випадок є черговим проявом гібридної війни Росії проти західних країн, які підтримують Україну. Він припустив, що Москва може й надалі намагатися організовувати подібні операції проти людей, яких вважає своїми противниками.

"На жаль, ми мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин, у різних куточках світу", - сказав Туск.

Польський урядовець запевнив, що спецслужби країни посилять роботу для запобігання можливим новим замахам. За його словами, Варшава готується до того, що російський тиск на Польщу та інші держави Заходу може посилюватися.

Що чекає українці в Польщі - думка експерта

Директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик не виключає продовження нападів на українців у Польщі. Водночас він закликає українців не поспішати залишати країну, якщо польські правоохоронці продовжують оперативно реагувати на випадки ворожості.

"Я не виключаю продовження погромів у Польщі. Я не хочу закликати українців повертатися або їхати з Польщі. Допоки в Польщі оперативно розшукують і карають винних у нападах на українців, там зберігається правова держава. І нею варто користуватися", - заявив Кулик.

Водночас експерт закликав українців у Польщі до більшої самоорганізації. За його словами, ті, хто планує залишатися в країні надовго, отримати польське громадянство та пов’язує з Польщею своє майбутнє, мають активніше долучатися до політичного життя.

Замахи РФ на українських військових - новини за темою

Нагадаємо, Сергій Бескрестнов заявив, що РФ намагалася вбити його з використанням ударних безпілотників. Він підкреслив, що атака чотирьох "Шахедів" призвела до руйнування його будинку.

Як раніше повідомляв Главред, Національна поліція повідомила про викриття завербованого агента РФ, який готувався до вбивства представника ГУР Андрія Юсова за винагороду в 100 тисяч доларів. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, GPS-трекер та автомобіль.

Президент Володимир Зеленський повідомив про спробу замаху на Ігоря Оболєнського. Він додав, що нападника і його спільника затримали і наразі проводяться процесуальні дії. Ігор Оболєнський є командиром 13-ї бригади "Хартія" і має військові та державні відзнаки, зокрема присвоєння звання Героя України 15 липня 2026 року.

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Про персону: Дональд Туск До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) - польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007-2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014-2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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