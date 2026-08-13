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Прогнози помилялися 7 разів: де відбудеться Євробачення 2027

Христина Трохимчук
13 серпня 2026, 12:27
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Переможниця Євробачення Нетта Барзілай нарешті вгадала місто, в якому відбудеться конкурс.
У якому місті відбудеться
У якому місті відбудеться Євробачення 2027 / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Де відбудеться конкурс Євробачення 2027
  • Хто візьме участь у Євробаченні 2027

Пісенний конкурс Євробачення 2027 вперше в історії прийматиме Болгарія. Болгарське національне телебачення (BNT) та Європейський мовний союз (EBU) офіційно оголосили місто-господаря та точні дати проведення грандіозної музичної події. Главред розповість, що відомо про Євробачення 2027.

Де відбудеться Євробачення 2027

Головною музичною ареною Європи у 2027 році стане мальовниче курортне місто Бургас, розташоване на узбережжі Чорного моря. Усі три шоу відбудуться на сучасному майданчику Arena Burgas, повідомляє офіційний сайт Євробачення.

відео дня

Організатори вже затвердили офіційний календар конкурсу:

  • Перший півфінал: 11 травня 2027 року
  • Другий півфінал: 13 травня 2027 року
  • Гранд-фінал: 15 травня 2027 року

Директор Євробачення Мартін Грін тепло прокоментував вибір місця проведення.

"Ми в захваті від того, що Бургас стане містом-господарем Євробачення 2027. Бургас привносить у конкурс щось справді особливе. Це яскраве, гостинне місто на березі Чорного моря з сильною музичною та культурною ідентичністю, а також з амбіціями, інфраструктурою та пристрастю, необхідними для прийому сім’ї Євробачення, - зазначив Грін.

Євробачення 2027 - Бургас
Євробачення 2027 - Бургас / фото: eurovision.com

Хто змагався за право прийняти Євробачення 2027

Право вперше прийняти "Євробачення" Болгарія завоювала завдяки яскравій перемозі співачки Dara на конкурсі 2026 року. Після цього телерадіокомпанія BNT оголосила національний відбір серед міст-претендентів. На старті заявки подали чотири міста: Бургас, Софія, Пловдив і Варна. На першому ж етапі Пловдив і Варна вибули з гонки, залишивши двох головних суперників.

Довгий час абсолютним фаворитом вважалася столиця - Софія. Наприкінці липня аналітики та букмекери давали 92% шансів на те, що конкурс відбудеться саме там. Однак 31 липня BNT утрималося від підтвердження столиці, заявивши про продовження відбору. Після цього Бургас здійснив стрімкий ривок: вже до 8 серпня його шанси зросли до 60%, а 9 серпня він випередив Софію в букмекерських прогнозах більш ніж удвічі й у підсумку здобув остаточну перемогу.

Коли відбудеться
Коли відбудеться Євробачення 2027 / скрін з відео

Передбачення Нетти

Переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай продовжила свою щорічну традицію - робити "магічні" передбачення щодо місця проведення наступного шоу. Раніше співачка помилялася 7 разів поспіль, намагаючись вгадати майбутню столицю конкурсу.

Однак цього разу її інтуїція не підвела: Нетта з упевненістю поставила на Бургас, і це передбачення збулося вперше з 2018 року.

Нетта передбачила місто-господаря
Нетта передбачила місто-господаря Євробачення 2027 / скрін з відео

Хто візьме участь у Євробаченні 2027

Наразі 18 країн уже офіційно висловили попередню зацікавленість у участі в конкурсі: Австрія, Албанія, Болгарія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Італія, Канада, Латвія, Люксембург, Норвегія, Румунія, Сан-Марино, Північна Македонія, Фінляндія, Швейцарія.

Головною сенсацією 2027 року стане перша в історії участь Канади. Також Північна Македонія повертається на конкурс після перерви у 2026 році.

Ще 19 країн-учасниць минулих років, зокрема Україна, Швеція, Франція, Хорватія та Польща, наразі перебувають у процесі прийняття рішення й оголосять про свою участь пізніше.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Європейський мовний союз оновив регламент Євробачення 2027 для країн-учасниць військових конфліктів. Нові правила забороняють проведення конкурсу в країні-переможниці, якщо на її території існують загрози безпеці.

Також Дан Балан потрапив під хвилю критики через виступи в Україні. Ведучі Сергій Халус і Наталія Тур повідомили, що замовники корпоративів масово висловлюють невдоволення якістю номерів і рівнем підготовки молдавського співака, який виходить на сцену в нетверезому стані.

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Євробачення-2027

Пісенний конкурс "Євробачення-2027" офіційно відбудеться в Болгарії, у приморському місті Бургас.

Право приймати 71-й конкурс країна отримала завдяки перемозі співачки DARA з піснею "Bangaranga" на "Євробаченні-2026" у Відні.

Організатори в особі Європейського мовного союзу (EBU) та Болгарського національного телебачення (BNT) обрали Бургас серед інших претендентів (Софія, Варна, Пловдив) завдяки його сучасній інфраструктурі та технічному потенціалу.

Усі основні етапи конкурсу відбудуться в прямому ефірі на багатофункціональній "Arena Burgas", відкритій у 2023 році. Перший півфінал відбудеться 11 травня 2027 року, другий півфінал - 13 травня 2027 року, гранд-фінал - 15 травня 2027 року.

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