Долар просів, євро різко обвалився: новий курс валют на 14 серпня

Долар, євро та злотий дешевшають в Україні другий день поспіль.

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Офіційний курс валют в Україні на 14 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у п’ятницю

Яка із валют найбільше подешевшала

На п’ятницю, 14 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість євро впала одразу на 6 копійок. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,69 грн/дол, що на 2 копійки менше, ніж у четвер (44,71 грн/дол). Українська національна валюта зміцнює свої позиції другий день поспіль.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 14 серпня встановлено на рівні 51,55 грн/євро. Варто додати, що 13 серпня курс цієї валюти складав 51,61 грн/євро. Таким чином, євро подешевшав на 6 копійок.

Курс злотого

Польський злотий також подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 11,97 грн/злотий, що на 2 копійки менше, ніж у четвер (11,99 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 23 серпня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий розповів, що попри можливе збільшення попиту на валюту, підстав для різкої зміни курсового тренду поки що немає.

За його прогнозом, курс долара в Україні протягом 17-23 серпня, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,6-45,2 грн/дол, а курс євро - 51-52,5 грн/євро.

"Щоденні курсові зміни становитимуть до 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінних пунктах", - додав він.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Лєсовий говорив, що в серпні на валютний ринок тиснутиме сезонне пожвавлення попиту. За базовим сценарієм у серпні очікують курс долара в межах 44,5-45,5 грн і євро в межах 51-52,5 грн.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин переконаний, що долар може наблизитися до верхньої межі прогнозованого діапазону - 46 гривень на міжбанківському ринку, тоді як готівковий курс може бути приблизно на 15–20 копійок вищим.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає. Різке подорожчання долара можливе лише у разі серйозного погіршення економічної чи військової ситуації або виникнення зовнішнього шоку.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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