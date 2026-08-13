В Севастополі підірвали зрадника, який запускав ракети по українцях - ЗМІ

На колишнього українського офіцера, ймовірно, скоєно замах.

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ЗМІ дізналися, хто, ймовірно, опинився в епіцентрі вибуху / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Коротко:

В Криму внаслідок вибуху постраждав чоловік

За непідтвердженими даними ліквідовано Роберта Шагеєва

Колишній український командир перейшов на бік РФ у 2014 році

В тимчасово окупованому Севастополі, попередньо, підірвали колишнього командира українського підводного човна "Запоріжжя" Роберта Шагеєва. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За попередніми даними, на проспекті Столєтовському спрацював вибуховий пристрій, який нібито був захований в урні біля лавки. Наразі у ЗМІ поширюється різна інформація щодо долі зрадника - від того, що він втратив ноги, до того, що Шагеєв ліквідований на місці.

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Також відомо, що після вибуху нібито затримали жінку, яку підозрюють у причетності до інциденту. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Що відомо про Роберта Шагеєва

Роберт Шагеєв - колишній офіцер ВМС України та командир підводного човна "Запоріжжя", який після окупації Криму у 2014 році перейшов на службу до ВМФ РФ, порушивши присягу Україні.

Під керівництвом офіцера-зрадника були підводні човни Чорноморського флоту країни-агресорки Росії, які запускають ракети "Калібр" по мирних українських містах.

Калібр / Інфографіка: Главред

Ліквідація зрадників України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військовослужбовці ліквідували колишнього українського футболіста, який воював на боці окупантів. Йдеться про 46-річного Олександра Половкова, який зрадив рідну державу і після 2015 року співпрацював з окупантами.

Раніше стало відомо, що було ліквідовано колишнього начальника департаменту Служби безпеки України, генерал-майора Володимира Ляпкіна, який після Революції гідності втік до РФ.

Напередодні, у тимчасово окупованому Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. За даними ГУР, його автомобіль вибухнув неподалік міського порту.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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