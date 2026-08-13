"Сльози навертаються": Марта Адамчук розкрила, чому не народила до 40 років

Артистка зізналася, що раніше їй не подобалися діти.

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Марта Адамчук - чому не хотіла дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марта Адамчук

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Чому зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук не хотіла дітей

Який фактор змусив 40-річну співачку змінити ставлення до материнства

Українська співачка та зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вперше розповіла, чому досі не стала мамою. 40-річна артистка в програмі "Що ДаLee?" розповіла, як з часом змінювалися її погляди на народження дітей.

Ще кілька років тому Марта будувала своє життя виключно навколо кар’єри. Діти не входили до списку її цілей, а всі сили й увагу вона віддавала сцені та особистому розвитку.

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Марта Адамчук про материнство / скрін з відео

"Я така спортсменка, людина, яка прагне досягнень. Усі результати, усе переді мною. І я завжди думала, що я взагалі… Діти… Мені завжди не подобалися діти, скажу прямо", - щиро зізналася співачка.

За словами Адамчук, внутрішній перелом стався тоді, коли вона відчула повну емоційну безпеку та довіру поруч із коханою людиною. Саме це почуття пробудило в ній усвідомлене бажання стати матір’ю. Зараз артистка говорить про народження дитини вже як про свою головну й найзаповітнішу мрію, проте боїться, що її час уже минув. Марта набирається духу, щоб звернутися до лікаря й дізнатися про свої шанси на успішну вагітність.

Марта Адамчук - особисте життя / скрін з відео

"Я багато над цим працюю. Коли я бачу дітей, у мене зараз навіть сльози навертаються… Бо я розумію, чого хочу. І як би годинничок уже проїхав", - зазначила Адамчук.

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Про персону: Марта Адамчук Марта Адамчук - відома українська співачка, авторка пісень і дуже творча особистість. На початку кар'єри співала на бек-вокалі гурту "Потап і Настя". Після участі в "Голосі країни" стала вокалісткою танцювального телешоу "Танці з зірками", а згодом - учасницею розважального проєкту "Жіночий квартал", де працює й досі.

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