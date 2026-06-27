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В Криму паніка через удари ЗСУ: хто з росіян тікає з півострова в першу чергу

Юрій Берендій
27 червня 2026, 13:42
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Дефіцит пального, проблеми зі світлом і водою вже змушують росіян залишати окупований Крим. В ISW назвали категорії тих, хто виїжджає насамперед.

В Криму паніка через удари ЗСУ: хто з росіян тікає з півострова в першу чергу
Новини Криму - хто з росіян тікає з півострова в першу чергу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що пише ISW:

  • Окупанти в Криму ввели надзвичайний стан через удари України
  • Частина населення та російські туристи почали залишати півострів
  • На виїзд через Керченський міст утворилися черги з 2450 автівок

Окупаційна влада Криму запровадила надзвичайний стан на тлі ударів України по військових та логістичних об’єктах на півострові. Після перебоїв з електроенергією, паливом і рухом через Керченський міст частина людей почала залишати окупований регіон. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

"Серед людей, які залишають окупований Крим, ймовірно, є російські туристи або мешканці окупованого Криму, російські військові та співробітники служб безпеки, пов’язані з Чорноморським флотом Росії (ЧФ), а також адміністратори окупаційної влади. Відтік цих груп населення з окупованого Криму може спричинити короткострокові демографічні наслідки, які можуть закріпитися в довгостроковій перспективі, якщо кампанія ударів України триватиме", — йдеться у звіті ISW.

Окупаційні структури заявляють, що введення надзвичайного стану необхідне для швидшого ухвалення рішень у сфері енергетики та забезпечення ресурсами. Водночас у діях російської влади аналітики бачать спробу пристосувати управління регіоном до нових умов після посилення українських ударів.

26 червня гауляйтер Криму Сергій Аксьонов та окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомили про запровадження регіонального надзвичайного стану. За словами Аксьонова, це рішення має допомогти уникнути бюрократичних процедур під час закупівлі необхідних ресурсів та управління кризовими процесами.

Окремою проблемою для окупаційної влади стала енергетика. Через обмеження споживання електроенергії у Криму виникли перебої з окремими системами забезпечення, зокрема водопостачанням.

Развожаєв заявив, що запаси палива зараз розподіляють між критично важливими сферами — медициною, транспортом та іншими об’єктами. Продаж пального цивільним мешканцям, за його словами, планують відновити після формування достатніх резервів.

Ситуація з виїздом із півострова загострилася після ударів українських безпілотників у ніч проти 26 червня. Telegram-канал, який відстежує рух на Керченському мосту, повідомляв про його тимчасове перекриття та значні черги автомобілів з боку Криму.

За даними каналу, на виїзд із окупованого півострова через міст очікували близько 2450 автомобілів, тоді як з російської сторони для в’їзду до Криму суттєвих черг не було.

В Криму паніка через удари ЗСУ: хто з росіян тікає з півострова в першу чергу
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Який сценарій звільнення Криму - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що російські війська реально витіснити з Криму в перспективі півтора–двох років. На його думку, це значно простіше завдання, ніж звільнення Донбасу, поки існує країна-агресор Росія.

Він пояснив, що Крим фактично є оперативним "котлом", затиснутим між Чорним і Азовським морями. Єдині напрямки сполучення проходять із півночі або зі сходу через Тамань, однак ці логістичні маршрути можуть бути відносно легко перекриті, зокрема засобами далекобійного ураження.

"Можна звільнити Крим, не втративши жодного життя наших військовослужбовців", - підсумував він.

Ситуація в Криму - останні новини за темою

Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко заявив, що тимчасово окупований Крим із високою ймовірністю може опинитися у фактичній ізоляції. На його думку, росіянам варто залишати півострів якомога швидше.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму призупинили роботу всіх дитячих змін і закладів організованого відпочинку. За інформацією "Радіо Свобода", таке рішення ухвалили на тлі активізації ударів Сил оборони України по російській військовій логістиці.

Як раніше повідомляв Главред, водночас експерт із питань національної безпеки та військової розвідки Марк Тот і полковник армії США у відставці Джонатан Світ у статті для The Hill висловили думку, що Крим може стати ключовим театром бойових дій у війні. На їхню думку, завершення російської військової присутності на окупованому півострові наближається, а для повернення Криму Україні не обов'язково проводити масштабну військову операцію — достатньо позбавити російську армію можливості використовувати півострів у військових цілях.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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