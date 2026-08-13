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Долар та євро можуть здивувати: банкір розповів, чого чекати найближчим часом

Інна Ковенько
13 серпня 2026, 15:15
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Валютний ринок в Україні найближчим часом може відчути тиск через активність імпортерів та можливе зростання попиту населення.
Долар та євро можуть здивувати: банкір розповів, чого чекати найближчим часом
Чого чекати від курсу валют 17-23 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Курс долара 17-23 серпня триматиметься в межах 44,6-45,2 грн/$
  • Курс євро прогнозують на рівні 51-52,5 грн/€
  • Підвищені ставки за гривневими депозитами можуть стримати попит населення на валюту

Курс долара в Україні протягом 17-23 серпня, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,6-45,2 грн за долар, а курс євро - 51-52,5 грн/євро. Попри можливе збільшення попиту на валюту, підстав для різкої зміни курсового тренду поки що немає.

Про це в коментарі Главреду розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

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Одним із головних стабілізаторів валютного ринку банкір називає привабливість гривневих депозитів. За його словами, це суттєво змінює вибір між депозитом і купівлею валюти.

"Вклад на шість місяців під 17,5% річних забезпечить 8,75% нарахованого доходу. Після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору чистий прибуток становитиме близько 6,74%. Такий результат дає змогу компенсувати сукупну інфляцію за пів року до 6,7%. У річному еквіваленті це відповідає приблизно 13,9%", - пояснив Лєсовий.

Водночас долар має суттєво подорожчати, щоб купівля валюти стала вигіднішою за депозит.

"За стартового курсу близько 44,7 грн/$ долар має подорожчати приблизно до 47,7 грн/$ протягом шести місяців, щоб купівля валюти зрівнялася за дохідністю з депозитом. Насправді курс має бути ще вищим, адже громадянин купує долари дорожче, ніж згодом продає їх банку або обмінному пункту. Відтак валютний спред додатково підсилює перевагу депозиту за сценарію помірного послаблення гривні", - зазначив він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Депозити можуть стримати валютний ажіотаж

За оцінками Лєсового, підвищені ставки можуть залучити на строкові вклади до 20-25% вільних коштів громадян. Це важливо не лише для банків, а й для всього валютного ринку.

"Кожна гривня, що залишається на депозиті, не перетворюється на ситуативний попит на долари чи євро. Відповідно, збільшення дохідності вкладів знижує ризик готівкового ажіотажу", - наголосив банкір.

Водночас наприкінці літа можуть посилитися побоювання щодо складної зими, проблем в енергетиці, подорожчання товарів та ослаблення гривні. В умовах війни це може підштовхнути частину українців купувати валюту як захист від невизначеності.

У разі різкого зростання попиту банки та обмінники можуть підвищувати курс продажу і розширювати спред до 1-1,3 грн. Однак, за словами Лєсового, така реакція буде короткочасною, якщо ситуація на міжбанку залишатиметься контрольованою.

Що тиснутиме на валютний ринок

Додатковий тиск на міжбанківський ринок створюватимуть імпортери. Зокрема, енерготрейдери формуватимуть валютні резерви для закупівлі пального через нестабільні світові ціни та ризики навколо Ормузької протоки.

"Подорожчання пального може прискорити інфляцію через зростання транспортних і виробничих витрат. Не виключено, що частина бізнесу перегляне ціни на 5-7%, намагаючись компенсувати дорожчу логістику та воєнні збитки", - зазначив банкір.

За його оцінкою, у такому разі серпнева інфляція може становити 1-1,3% за місяць, а річний показник здатен перетнути позначку 9%.

Водночас Національний банк уже відреагував на ці ризики підвищенням облікової ставки. Крім того, режим керованої гнучкості дає змогу згладжувати надмірні дисбаланси між попитом і пропозицією валюти.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара та євро

За прогнозом Лєсового, протягом 17-23 серпня курс долара на міжбанку перебуватиме в межах 44,6-45,2 грн/дол, а євро - 51-52,5 грн/євро. На готівковому ринку долар коштуватиме 44,8-45,2 грн/дол, євро - 51-52,5 грн/євро.

Щоденні курсові зміни, за його оцінкою, становитимуть до 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінних пунктах.

Середні тижневі курсові відхилення очікуються на рівні до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 13 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, найбільше подешевшав долар, хоча євро також відчутно впав у ціні.

Раніше банкір Тарас Лєсовий говорив, що попит на валюту в Україні протягом 10-16 серпня продовжить перевищувати пропозицію - головним чинником тиску на курс стане активність енерготрейдерів та імпортерів нафтопродуктів.

Нагадаєємо, вінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявляв, що після підвищення облікової ставки Національним банком України гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак це не скасовує очікувань подальшого ослаблення національної валюти.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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