Дістались аж до Криму: українські військові знищили ППО та склад БпЛА росіян

В Генштабі наголосили, що СОУ продовжують нищити ворога і його спроможності.

СОУ ударили російські об’єкти / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

Українські військові уразили засоби ППО та склад БпЛА росіян

Операція була проведе в Криму та Донецькій області

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються

У суботу, 17 січня Сили оборони України уразили засоби ППО та склад БпЛА російської окупаційної армії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Відомо, що на території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони було уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога. Йдеться про радіолокаційну станцію "Небо-У" (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" (в районі Хуторка).

Також українським військовим в районі Донецька вдалося уразити місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів.

"Масштаби збитків уточнюються. Продовжуємо нищити ворога і його спроможності. Далі буде", - йдеться у повідомленні.

ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

Успішні операції в Криму

Командувач Сил безпілотних систем ЗС України Роберт Бровді "Мадяр" раніше повідомляв про успішну роботу 1 окремого центру безпілотних систем у тимчасово окупованому Криму.

Він заявив, що підрозділ ЗСУ відпрацював по низці військових об'єктів країни-агресорки Росії на півострові.

Зокрема, підрозділ СБС уразив пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також базу зберігання та запуску морського безекіпажного катера.

Удари Сил оборони - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів підрозділу РФ зі складу 76 десантно-штурмової дивізії в тимчасово окупованому місті Приморськ на території Запорізької області.

11 січня Сили оборони України уразили три бурові установки компанії країни-агресора РФ Лукойл в акваторії Каспійського моря. Йдеться про установки імені Філановського, імені Корчагіна та імені Грайфера, які Росія використовує для забезпечення своєї окупаційної армії.

У ніч проти 10 січня Сили оборони України вдарили по нафтобазі "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

