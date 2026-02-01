Рус
Повітряне "вікно" у Крим: партизани завдали потужного удару по тилу ворога

Марія Николишин
1 лютого 2026, 08:51
В Атеш завдають ударів по вразливих елементах окупантів.
Диверсія партизан / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

  • Партизани вивели з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку росіян
  • На ній були розміщені антени РЕБ, які зараз не працюють
  • Зв'язок і радіоелектронне прикриття тепер практично відсутні

Партизани завдали удару по системі зв'язку та послабили РЕБ окупантів у Херсонській області. Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Зазначається, що на Арабатській стрілці, неподалік населеного пункту Стрілкове агент Атеш вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку. На самій вежі були розміщені антени РЕБ, які зараз не працюють.

Відомо, що після пошкодження обладнання перестало працювати в штатному режимі.

"Зв'язок і радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутні, що створює повітряне "вікно" для нанесення ударів БпЛА по окупантах у Криму", - йдеться у повідомленні.

У русі додають, що дії агентів Атеш демонструють, що навіть віддалені і, на перший погляд, захищені ділянки залишаються вразливими.

"Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил і позбавляє їх відчуття безпеки в тилу. Атеш продовжує опір, завдаючи ударів по вразливих елементах системи управління і зв'язку окупаційних сил", - наголосили партизани.

Пошкодження системи зв'язку окупантів - відео:

Диверсії партизан

21 січня партизани на території країни-агресорки Росії провели успішну диверсію, внаслідок якої було порушено постачання підрозділів ЗС РФ на півночі Харківської області.

В районі населеного пункту Розумне, що у Бєлгородській області РФ, на залізничній ділянці було виведено з ладу релейну шафу. Внаслідок цього було тимчасово заблоковано роботу важливої ​​транспортної артерії, через яку здійснюється підвезення ресурсів для угруповання "Північ".

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по ворогу - що відомо

Як повідомляв Главред, Сили оборони України уночі 31 січня завдали низку ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Зокрема, на тимчасово окупованій території Луганської області, в районі Кам’янки, українські воїни знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1". Наслідки удару уточнюються.

У ніч на 28 січня Сили оборони України на тимчасово окупованій території Донецької області уразили зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.

17 січня на території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони було уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.






