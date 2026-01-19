Може запускатись з літаків: в ГУР розповіли про новий небезпечний дрон РФ

В ГУР наголосили, що компоненти для дрона походять з трьох країн.

https://glavred.net/war/mozhet-zapuskatsya-s-samoletov-v-gur-rasskazali-o-novom-opasnom-drone-rf-10733492.html Посилання скопійоване

Характеристики БпЛА "Герань-5" / колаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine, скріншот

Коротко:

В ГУР розкрили характеристики нового російського БпЛА "Герань-5"

Зокрема, безпілотник нагадує іранський Karrar

Противником опрацьовується можливість запуску дрона зі штурмовика Су-25

Головне управління розвідки МО України розкрило характеристики та компонентну базу нового російського БпЛА "Герань-5", який країна-агресор, за даними розвідки, збирається запускати зі штурмовика Су-25. Про це йдеться в Telegram-каналі ГУР МО України.

Так, на порталі War&Sanctions оприлюднено детальний розбір нового російського ударного безпілотника "Герань-5" - інтерактивну 3D-модель дрона, складові, електронну компонентну базу та основні тактико-технічні характеристики.

відео дня

За даними розвідки, безпілотник нагадує іранський Karrar, більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших алабузьких "Гераней".

Зазначається, що повна злітна маса цього засобу повітряного нападу – 850 кг; тривалість польоту – близько 2 годин; оціночна дальність – до 950 км; максимальна висота – 6 км (фактично зафіксоване застосування – від 200 м до 3 км). Крейсерська швидкість дрона – 450–600 км/год, що суттєво перевищує показники "Герань-3".

Також відомо що в якості силової установки використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів).

Водночас, обшивка фюзеляжу, крила та хвостове оперення виготовлені з вуглецевого волокна, силова конструкція – з алюмінієвого профілю та заліза.

Для маркування апаратів противник застосовує аналогічну для модифікацій "Герані-2" з ракетами Р-60 та ПЗРК експериментальну серію "Э".

В ГУР наголошують, що ідентифікована електронна компонентна база має походження з трьох країн – КНР, США та Німеччини.

Як РФ використовуватиме "Герань-5"

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що Москва прагне використовувати "Герань‑5" не лише для ударів по наземних цілях, а й для знищення українських дронів‑перехоплювачів та елементів ППО.

Зазначається, що Росія вже відкрила внутрішню виробничу лінію для цих БпЛА, що стало можливим завдяки передачі іранських технологій.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Нові російські дрони - що відомо

Як повідомляв Главред, в Головному управлінні розвідки раніше заявляли, що армія країни-терориста Росії модернізувала FPV-камікадзе "Молнія", який тепер використовують і для повітряної розвідки. РФ оснастила його камерою з тривісною стабілізацією та терміналом Starlink.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що країна-агресор Росія все частіше почала застосовувати швидкі реактивні дрони під час атак на Україну.

Фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов ("Флеш)" повідомляв, що дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Читайте також:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред