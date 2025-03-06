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Європа може закрити небо над частиною України: про які області йдеться

Юрій Берендій
6 березня 2025, 13:12
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Країни Європи можуть закрити небо над частиною України та перехоплювати російські ракети, що летять в напрямку українських міст, йдеться у плані.
Європа може закрити небо над частиною України: про які області йдеться
В ЗМІ розкрили деталі плану "Небесний щит" / Колаж Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Про що йдеться у матеріалі The Guardian:

  • План "небесний щит" передбачає залучення для 120 винищувачів для закриття неба над Україною
  • Мова йде про закриття неба над західними та центральними регіонами України

120 винищувачів країн Європи можуть бути залучені для захисту Києва та західних регіонів України від російських атак без прямого розширення конфлікту з Москвою. Такий сценарій передбачений у плані "Небесний щит", розробленому військовими експертами, повідомляє The Guardian.

Прихильники ініціативи наголошують, що "Небесний щит" стане європейською системою повітряного захисту, незалежною від НАТО. Його мета — перехоплення російських крилатих ракет і дронів, що атакують українські міста та критичну інфраструктуру. Це також може слугувати основою для "перемир’я в небі", запропонованого президентом України Володимиром Зеленським цього тижня.

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"(Небесний щит - ред.) охоплюватиме три діючі українські атомні електростанції, міста Одесу та Львів, але не лінію фронту чи схід країни - і, згідно з нещодавно опублікованою статтею, може "досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу, ніж 10 000 європейських сухопутних військ"", - йдеться у матеріалі.

Серед прихильників цього плану – Філіп Брідлав, колишній генерал ВПС США і верховний головнокомандувач НАТО в Європі, сер Річард Ширрефф, ексгенерал британської армії та заступник верховного головнокомандувача НАТО на початку 2010-х, а також колишній президент Польщі Александр Кваснєвський.

Ще один прихильник, колишній глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, заявив, що реалізація програми "Небесний щит" стала б ключовим елементом зміцнення Європи, забезпечуючи ефективний захист України.

Цей план розробляли колишні стратеги Королівських ВПС Великої Британії у співпраці з українськими військовими, після чого його представили європейським міністерствам оборони. Однак поки що європейські лідери не висловили готовності санкціонувати патрулювання українського повітряного простору, доки тривають бойові дії.

На думку ініціаторів, останні події можуть знову актуалізувати ідею захисту частини українського неба, що стане важливим фактором гарантування безпеки Києву в разі припинення вогню.

Водночас на Заході існують побоювання, що залучення винищувачів НАТО може призвести до прямого зіткнення з Росією. Особливий ризик полягає в тому, що збиття літака будь-якої зі сторін може спровокувати небезпечну ескалацію.

Прихильники ініціативи, однак, запевняють, що ризик для пілотів "Небесного щита" мінімальний, оскільки з 2022 року Москва уникає перекидання своїх бойових літаків за межі лінії фронту. За словами розробників, відстань між винищувачами НАТО та російською авіацією становитиме понад 200 км.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з вечора 5 березня російські окупанти здійснили атаку на Україну, випустивши дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" та 112 ударних дронів Shahed. Окрім цього, противник використовував безпілотники-імітатори. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося знищити 68 дронів, ще 43 були втрачені за локацією.

Росія випробовує в Україні нову тактику війни на виснаження, завдаючи ударів не лише по військових об’єктах, а й по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету. Він зазначив, що ворог цілеспрямовано атакує енергосистему, лікарні, школи та університети, намагаючись залякати мирних жителів.

Тим часом Франція заявила про готовність передати Україні свої розвідувальні дані після того, як аналогічна допомога з боку США була призупинена. Про це повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню, передає France 24.

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"The Guardian"

"The Guardian" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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