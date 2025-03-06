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"Це нова війна": Залужний заявив, що росіяни змінили тактику в Україні

Анна Ярославська
6 березня 2025, 12:33
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РФ ніколи не відмовлялася від своїх загарбницьких планів щодо України.
Валерій Залужний, наслідки атаки
Валерій Залужний заявив про нову тактику армії РФ в Україні / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада сил ТРО, скріншот, Дніпропетровська ОВА

Основні тези:

  • Окупанти змінили тактику в Україні
  • РФ прагне залякати мирне населення

Країна-агресор Росія тестує в Україні новий тип війни - війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі, а й на енергетику та цивільну інфраструктуру. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету.

За його словами, ворог свідомо атакує енергосистему, лікарні, школи та університети, щоб залякати мирне населення.

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"Роботи шарудять по небу, вибивають усю енергетику. Потім летять дорогі ракети - спеціально по школах, університетах, лікарнях. Це нова війна", - сказав Залужний.

Дипломат і екс-головком ЗСУ не виключає, що якщо світ не розв'яже цю проблему на глобальному рівні, то ситуація може лише погіршитися.

"Тепер є величезна глобальна проблема, яку, якщо на глобальному рівні не вирішити, може бути ще інша", - заявив Залужний.

Валерій Залужний
Хто такий Валерій Залужний / Інфографіка: Главред ​

Війна в Україні - посідання новини

Як писав Главред, з вечора 5 березня російська окупаційна армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" і 112 ударними БПЛА типу Shahed. Також ворог застосовував безпілотники-імітатори.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 68 дронів вдалося збити, ще 43 - були локаційно втрачені.

Унаслідок ворожої атаки у Кривому Розі російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель, загинуло четверо людей, ще 31 - отримала поранення.

У ніч на 6 березня Харків був під атакою дронів, прогриміли вибухи. Під удар потрапив житловий район міста.

Тим часом глава ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними. За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні.

В Інституті вивчення війни заявили, що зупинка обміну розвідданими між США та Україною може зіграти на руку російській військовій авіації. Ворог зможе збільшити частоту атак, крім того, авіаційні удари будуть більш ефективними для загарбників.

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