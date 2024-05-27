НАТО може закрити небо над Заходом України: ЗМІ розкрили деталі

За даними ЗМІ, країни-члени НАТО ведуть обговорення щодо навчання українських військових на території України та закриття неба над західними областями.

https://glavred.net/ukraine/nato-mozhet-zakryt-nebo-nad-zapadom-ukrainy-smi-raskryli-detali-10568222.html Посилання скопійоване

НАТО обговорює можливість узяти під захист небо над Заходом України / Колаж Главред, фото: US Army, УНІАН, скріншот

Країни НАТО ведуть обговорення можливості закриття неба над західною частиною України для захисту від російських обстрілів . Про це повідомляє BILD з посиланням на джерела.

За інформацією BILD, деякі країни НАТО розглядають можливість посилення підтримки Києва та дії безпосередньо на території України. За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва та Франція. Проти - США і Німеччина. Остаточні рішення ще не ухвалені, але тривають переговори щодо кількох аспектів.

Навчання

За даними BILD в НАТО розглядають можливість навчання українських військових інструкторами НАТО на території України, зокрема мова йде про Захід України.

відео дня

Обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання або краще послати кілька інструкторів у Західну Україну, не слід скидати з рахунків. Розумніше й економічніше відправляти інструкторів в Україну", - сказав BILD екс-глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге.

Нещодавно із зсхожою заявою виступив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Логістика

Згідно з інформацією BILD, кілька країн НАТО, серед яких Велика Британія, Канада та Естонія, планують в подальшому постачати зброю і боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. В цих країнах розробляється концепція "передової логістики".

Протиповітряна оборона

Також розглядається можливість захисту повітряного простору Західної України за допомогою зенітних комплексів НАТО. Ініціативу щодо "розширеної протиповітряної оборони" взяла на себе Польща, проте остаточного рішення щодо цього ще не прийнято.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Закриття неба над Україною - військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що Польща має системи протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, що дозволяє їй технічно забезпечити закриття неба над західними регіонами України.

У Польщі розглядають технічні та юридичні аспекти можливого використання систем протиповітряної оборони для збиття російських ракет біля кордонів країни, однак остаточних рішень щодо цього не прийнято. Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Іспанія збирається надати Україні пакет військової допомоги на суму 1,129 мільярда євро. Про передачу цієї допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида.

Інші новини

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред