Віткофф і Зеленський проведуть переговори у Туреччині – деталі від Reuters

Майбутню зустріч підтвердили турецькі дипломатичні джерела.

https://glavred.net/politics/uitkoff-i-zelenskiy-provedut-peregovory-v-turcii-detali-ot-reuters-10716461.html Посилання скопійоване

Зустріч Віткоффа і Зеленського / колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента

Головне:

Зеленський планує вирушити до Туреччини

Ймовірно, він зустрінеться із спецпредставником Трампа

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує 19 листопада відвідати Туреччину та провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє журналіст Reuters Ахмед Рашид у Twitter.

Відомо, що переговори відбудуться на наступний день після візиту Зеленського до Іспанії. Також майбутню зустріч Віткоффа з Зеленським підтвердили турецькі дипломатичні джерела.

відео дня

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Візит Зеленського до Туреччини

Варто додати, що вранці 18 листопада Володимир Зеленський заявив, що планує вирушити до Туреччини. При цьому глава держави не згадував про заплановану зустріч зі спецпредставником Трампа.

За його словами, Україна готує нові пропозиції для партнерів, які спрямовані на зміцнення дипломатичних відносин.

Також президент сказав, що триває робота над активізацією переговорів.

"Завтра – зустрічі в Туреччині. Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - підкреслив він.

Переговори про закінчення війни з Росією

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявляв, що США змінюють тактику переговорів з Росією.

За його словами, Вашингтон розуміє, що всі питання, пов’язані з діями Москви, необхідно обговорювати насамперед із Пекіном.

"У Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що спроби відокремити Росію від Китаю приречені на провал. Тому США змінюють підхід в переговорах", - зауважив він.

Переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що скасування запланованої зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним у Будапешті стало стратегічною помилкою для Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що спілкування між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є необхідним елементом для пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця говорив, що мирні переговори з Росією цьогоріч завершилися майже безрезультатно. Наразі переговори з Москвою припинено.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред