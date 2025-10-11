Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

Як кажуть економісти, на "друкарському верстаті" Росія протягне не більш ніж рік, але це - великий термін, зазначив Олег Жданов.

Критична точка для економіки та енергетики країни-окупанта Росії настане в певний час. У січні Україна поклала 20% російської нафтопереробки, і щоб добитися критичної точки, треба не зупинятися. Економісти прогнозують, що на "друкарському верстаті" країна Путіна протягне не більше року. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Критична точка для Росії настане"

В інтерв'ю Главреду у відповідь на запитання, чи зможе Україна добитися критичного моменту в економіці та енергетиці Росії, якщо завдаватиме ударів по її території в рамках поточної інтенсивності, він сказав, що треба не зупинятися і вести системну роботу в цьому напрямку.

"Немає нічого вічного. І така критична точка для Росії настане. Проте є один нюанс, що віддаляє цей момент: ми постійно робимо паузи, наприклад, у тих же ударах по енергетиці РФ. Ми щоразу починаємо, причому дуже добре починаємо, а потім чомусь раптово припиняємо. У січні ми поклали 20% нафтопереробки РФ, а потім різко зупинилися аж до березня. Потім у березні відновили, причому дуже добре процес пішов, але потім знову зупинилися аж до кінця літа. Зараз дуже добре йде робота, і в Росії вже бензин у каністри відпускають, але останніми днями ми знову чомусь зменшуємо оберти", - вважає Жданов.

Росія може протягнути не більше року, але це - дуже багато

На думку аналітика, паузи в ударах углиб Росії продовжують існування "російського колоса на глиняних ногах".

"Гра на пониження весь час продовжує терміни існування російського колоса на глиняних ногах. Зараз уже економісти заговорили про те, що за допомогою "друкарського верстата" Росія протягне не більше року. Але рік - це дуже багато, за рік ще багато води витече", - підкреслив Олег Жданов.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше попереджав Росію, що в результаті її ударів по Україні вона отримає блекаут у Москві. За його словами, потрібно відповідати росіянам.

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили (масована повітряна атака 10 жовтня, - ред.), що вони зробили - накопичували (розуміли, що будуть робити), чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - додав Зеленський.

Путін назвав "понтами" попередження Зеленського про можливі удари по Москві. Він "пригрозив" посиленням російського ППО в разі отримання Україною ракет Томагавк.

Україна може влаштувати блекаут у Москві і без ракет Tomahawk, вважає Олег Жданов. Для цього достатньо своїх далекобійних ракет - Пекло, Фламінго і Паляниця. Але без Томагавків домогтися такого результату буде складніше.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

