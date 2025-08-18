РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей поранено

Унаслідок обвалу перекриттів будинку є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.

https://glavred.net/war/rf-udarili-po-mnogoetazhke-v-harkove-pogib-godovalyy-rebenok-desyatki-lyudey-raneny-10690523.html Посилання скопійоване

​ У Харкові через атаку дронів загинули троє людей, багато поранених / Коллаж: Главред, фото:t.me/synegubov ​

Коротко:

У Харкові - вибухи та "прильоти"

Під удар потрапив багатоповерховий житловий будинок

Є жертви та постраждалі

Уранці в понеділок, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

Перші вибухи в Харкові було чути приблизно о 04:48. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "прильоти" в Індустріальному районі міста.

відео дня

"У житловому будинку, у який влучив "шахед", пожежа у двох під'їздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх", - написав мер у Telegram.

Унаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.

Станом на 06:24 відомо про трьох загиблих, включно з однорічною дитиною. Ще 17 людей постраждали, зокрема шестеро дітей. Серед постраждалих - діти 6 і 10 років.

В Індустріальному районі Харкова триває аварійно-рятувальна операція.

Шахеди - що про них відомо / Инфографика: Главред

За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матір'ю загиблого хлопчика. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено. О 07:22 Синегубов уточнив, що в Харкові загинули троє людей, зокрема 2-річна дитина, тіло якої дістали з-під завалів.

17 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі потерпілі госпіталізовані.

РФ вдарила чотирма БпЛА типу "Герань-2" по п'ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку. Спалахнули пожежі у квартирах на першому, третьому та п'ятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Аварійно-рятувальна операція продовжується. Під завалами можуть бути ще люди.

Також було зафіксовано попадання в землю двох БпЛА типу "Герань-2" в Індустріальному районі.

Дивіться відео - Наслідки влучання ворожих дронів у Харкові:

Ракетний удар по Харкову - що відомо

Як писав Главред, увечері 17 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Влучання було в землю недалеко від житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в багатоквартирних будинках.

За попередніми даними, постраждали 8 осіб, зокрема 13-річна дитина.

Рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків. У деяких будинках доводилося деблокувати двері та евакуювати мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС.

Навіщо РФ обстрілює мирні міста Україну - думка експерта

Аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає, що атаки армії РФ на міста - це не просто терор. На його думку, це спроба грубого рефлексивного управління.

"Вони хочуть, щоб ми шукали винних усередині - не в агресорі, а в собі. Раніше, коли вони ще сумнівалися, чи можна зламати українців, били переважно по енергетиці. Наслідки були відчутні, але опосередковано. Тепер же ставка - на психологічне виснаження тилу. Їм важливо бити впряму. Фізично - потенційно - по кожному з нас, психічно - по нашій витривалості", - упевнений Богданов.

Інші новини:

Про персону: Юрій Богданов Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред