РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей поранено

Анна Ярославська
18 серпня 2025, 06:47оновлено 18 серпня, 08:07
Унаслідок обвалу перекриттів будинку є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.
РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей поранено
​ У Харкові через атаку дронів загинули троє людей, багато поранених / Коллаж: Главред, фото:t.me/synegubov ​

Коротко:

  • У Харкові - вибухи та "прильоти"
  • Під удар потрапив багатоповерховий житловий будинок
  • Є жертви та постраждалі

Уранці в понеділок, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

Перші вибухи в Харкові було чути приблизно о 04:48. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "прильоти" в Індустріальному районі міста.

"У житловому будинку, у який влучив "шахед", пожежа у двох під'їздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх", - написав мер у Telegram.

Унаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди.

Станом на 06:24 відомо про трьох загиблих, включно з однорічною дитиною. Ще 17 людей постраждали, зокрема шестеро дітей. Серед постраждалих - діти 6 і 10 років.

В Індустріальному районі Харкова триває аварійно-рятувальна операція.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей поранено
Шахеди - що про них відомо / Инфографика: Главред

За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матір'ю загиблого хлопчика. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено. О 07:22 Синегубов уточнив, що в Харкові загинули троє людей, зокрема 2-річна дитина, тіло якої дістали з-під завалів.

17 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі потерпілі госпіталізовані.

РФ вдарила чотирма БпЛА типу "Герань-2" по п'ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку. Спалахнули пожежі у квартирах на першому, третьому та п'ятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Аварійно-рятувальна операція продовжується. Під завалами можуть бути ще люди.

Також було зафіксовано попадання в землю двох БпЛА типу "Герань-2" в Індустріальному районі.

  • Наслідки ворожого удару по Індустріальному району Харкова вранці 18 серпня 2025
    Наслідки ворожого удару по Індустріальному району Харкова вранці 18 серпня 2025 Фото: t.me/synegubov
Дивіться відео - Наслідки влучання ворожих дронів у Харкові:

РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей поранено

Ракетний удар по Харкову - що відомо

Як писав Главред, увечері 17 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Влучання було в землю недалеко від житлового кварталу. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в багатоквартирних будинках.

За попередніми даними, постраждали 8 осіб, зокрема 13-річна дитина.

Рятувальники провели обстеження квартир пошкоджених будинків. У деяких будинках доводилося деблокувати двері та евакуювати мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС.

  • Удар РФ по житловій багатоповерхівці у Харкові
    Удар РФ по житловій багатоповерхівці у Харкові Фото: t.me/synegubov
Навіщо РФ обстрілює мирні міста Україну - думка експерта

Аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає, що атаки армії РФ на міста - це не просто терор. На його думку, це спроба грубого рефлексивного управління.

"Вони хочуть, щоб ми шукали винних усередині - не в агресорі, а в собі. Раніше, коли вони ще сумнівалися, чи можна зламати українців, били переважно по енергетиці. Наслідки були відчутні, але опосередковано. Тепер же ставка - на психологічне виснаження тилу. Їм важливо бити впряму. Фізично - потенційно - по кожному з нас, психічно - по нашій витривалості", - упевнений Богданов.

Про персону: Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

війна в Україні новини Харкова дрони новини України війна Росії та України атака дронів
