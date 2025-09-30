Гриміли вибухи і вибило світло: Росію масовано атакувала зграя дронів

Один із важливих НПЗ Росії міг постраждати внаслідок нальоту дронів.

Що відомо про атаку на Росію 30 вересня / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 92 ОМБр

Головне:

Росію вночі атакували більше 80 дронів

Під прицілом дронів опинився Волгоградський НПЗ

У ніч на 30 вересня у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Щонайменше у п'яти областях РФ місцева ППО намагалася збити дрони. Міноборони Росії повідомило про наліт аж 81 безпілотника.

Росіяни традиційно заявили, нібито збили усі повітряні цілі, однак жителі Волгоградської області повідомили про вибухи в районі нафтопереробного заводу.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Що відомо про наслідки атаки дронів на Волгоградську область

У місцевих пабліках повідомили про щонайменше 5 вибухів в Червоноармійському районі, де і знаходиться НПЗ.

Цікаво, що цей завод вже неодноразово був під атакою українських безпілотників. Однак наразі місцева влада не коментує наслідки атаки для цього об'єкта.

Натомість губернатору Андрію Бочарову довелося визнати, що електропостачання трьох населених пунктів було порушено через падіння уламків дронів.

Які наслідки чекають РФ після численних ударів по НПЗ - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що у випадку збереження динаміки ударів по нафтопереробних заводах та інших важливих об'єктах, вже за кілька місяців ситуація в Росії стане критичною.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно в Росії, внаслідок атаки українських дронів, під удар потрапив "Газпром нафтохім Салават" - один із ключових центрів переробки нафти, виробництва хімії та добрив у РФ.

Раніше Главред писав, що далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово". Ця НПС розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.

Напередодні стало відомо, що українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

