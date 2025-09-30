Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Гриміли вибухи і вибило світло: Росію масовано атакувала зграя дронів

Анна Косик
30 вересня 2025, 10:12
639
Один із важливих НПЗ Росії міг постраждати внаслідок нальоту дронів.
дрон, волгоградский нпз
Що відомо про атаку на Росію 30 вересня / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 92 ОМБр

Головне:

  • Росію вночі атакували більше 80 дронів
  • Під прицілом дронів опинився Волгоградський НПЗ

У ніч на 30 вересня у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Щонайменше у п'яти областях РФ місцева ППО намагалася збити дрони. Міноборони Росії повідомило про наліт аж 81 безпілотника.

Росіяни традиційно заявили, нібито збили усі повітряні цілі, однак жителі Волгоградської області повідомили про вибухи в районі нафтопереробного заводу.

відео дня
Гриміли вибухи і вибило світло: Росію масовано атакувала зграя дронів
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Що відомо про наслідки атаки дронів на Волгоградську область

У місцевих пабліках повідомили про щонайменше 5 вибухів в Червоноармійському районі, де і знаходиться НПЗ.

Цікаво, що цей завод вже неодноразово був під атакою українських безпілотників. Однак наразі місцева влада не коментує наслідки атаки для цього об'єкта.

Натомість губернатору Андрію Бочарову довелося визнати, що електропостачання трьох населених пунктів було порушено через падіння уламків дронів.

Які наслідки чекають РФ після численних ударів по НПЗ - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що у випадку збереження динаміки ударів по нафтопереробних заводах та інших важливих об'єктах, вже за кілька місяців ситуація в Росії стане критичною.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно в Росії, внаслідок атаки українських дронів, під удар потрапив "Газпром нафтохім Салават" - один із ключових центрів переробки нафти, виробництва хімії та добрив у РФ.

Раніше Главред писав, що далекобійні дрони Центру спеціальних операцій "А" СБУ відпрацювали по станції "Тиньговатово". Ця НПС розташована за тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, Росія.

Напередодні стало відомо, що українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

11:24Синоптик
Спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися: як змінити ситуацію

Спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися: як змінити ситуацію

11:15Світ
РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

09:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Останні новини

11:24

Вітер, дощі та +6 градусів: на Україну насувається сильна холоднеча

11:15

Спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися: як змінити ситуацію

11:00

"Мій рідний": актриса "Сватів" зробила інтимне зізнання про Кеосаяна

10:58

З 1 жовтня перерахують субсидії: хто з українців може залишитися без виплат

10:39

Китайський гороскоп на завтра 1 жовтня: Драконам - помилки, Півням - конфлікти

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
10:39

"Важкий час": чоловік Ніколь Кідман відмовився жити з 58-річною актрисою

10:29

У Харкові колись жило справжнє чудовисько: де його вперше знайшлиВідео

10:12

Гриміли вибухи і вибило світло: Росію масовано атакувала зграя дронів

10:09

Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

Реклама
09:50

"Їм судилося процвітати": люди, народжені в ці дати, досягають успіху в житті

09:36

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світлаФото

09:24

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

09:24

Чи наблизять мир українські ракетиПогляд

09:18

Алла Пугачова звернулася до колишнього і потрапила в гучний скандал - деталі

09:16

Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня новини компанії

09:06

Буде багато кризи: астролог назвала дві небезпечні дати в жовтні 2025 року

09:00

БаДМ на Dnipro Marathon 2025: як компанія об'єднала співробітників навколо спорту новини компанії

08:56

"Він не один": Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві

08:34

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

08:28

Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині: загинула родина з двома дітьмиФото

Реклама
08:27

Може торкнутися українців: у Польщі з’явився новий законопроєкт про "бандеризм"

08:01

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалитьсяВідео

07:10

Де три відмінності між жінками з песиком: найскладніша загадка на перевірку уважності

06:47

Армія РФ окупувала Полтавку в Донецькій області та просунулася на Запоріжжя - DeepState

06:10

Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці батька із сином за 21 секунду

05:37

Справжня печінкова насолода: рецепт неймовірно смачної страви за 20 хвилин

05:14

Не потрібно повертати: Сумська зробила 23-річній дочці щедрий подарунок

04:35

Кохання накриє з головою: три знаки зодіаку у жовтні знайдуть свою другу половинку

04:01

Коли буде новий обстріл України: названо дату

03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Реклама
22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти